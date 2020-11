Covid, positivo Bonaccini: governatore Emilia-Romagna è asintomatico

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è positivo al Covid-19: ad annunciarlo una nota della Regione, che spiega che il governatore ha effettuato il tampone in mattinata in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali già in agenda. “Asintomatico, Bonaccini è ora in isolamento domiciliare da dove porterà avanti regolarmente l’attività di governo regionale nei prossimi giorni”, conclude la nota.

