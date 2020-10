Coronavirus: la lista delle Regioni e della città dove può scattare il lockdown

Per contrastare l’epidemia di Coronavirus ormai fuori controllo in gran parte d’Italia, il governo pensa a lockdown mirati in alcune Regioni e città: ma quali sono i luoghi dove potrebbe scattare al più presto una serrata? Secondo il monitoraggio condotto dall’Iss e dal ministero della Salute, e relativo alla settimana 8-21 ottobre, 11 Regioni sono classificate “a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2”. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana. In due di queste, Lombardia e Piemonte, l’indice di trasmissibilità è già oltre il 2, la soglia oltre la quale scatta il lockdown, così come confermato anche da Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, il quale ha dichiarato che in queste Regioni la velocità di trasmissione è già compatibile con con uno scenario 4, che prevedono misure di contenimento molto aggressive tra cui appunto il lockdown totale. A queste vanno ad aggiungersi la Calabria, l’Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano.

Questo, tuttavia, non vuol dire che necessariamente si procederà a una serrata in tutta la Regione. In Piemonte, ad esempio, più che Torino, che rimane comunque osservata speciale, a preoccupare sono i comuni dell’hinterland, che potrebbero subire presto una serrata. In Lombardia, invece, un lockdown potrebbe essere imposto a Milano, dove l’epidemia sembra ormai fuori controllo, Varese e Como. A rischio anche Napoli e Caserta per quanto riguarda la Campania, Genova per la Liguria, Bologna per l’Emilia-Romagna, e alcuni comuni del Centro e del Sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia, Regioni che preoccupano in particolar modo per la tenuta del sistema sanitario. Non sarebbe a rischio lockdown, almeno per il momento, Roma, che resta comunque osservata speciale a causa della forte crescita dei contagi di Coronavirus registrati negli ultimi giorni.

