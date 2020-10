“Su oltre 37mila morti per Covid, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di 30”. Questo è il dato da cui parte la proposta di tre esperti economisti quali Carlo Favero, Andrea Ichini e Aldo Rustichini: separare i giovani dagli anziani. I tre firmatari hanno le idee molto chiare e sono convinti che intervenendo in questo modo si potrebbe evitare il lockdown.

Ma cosa intendono per anziani? I tre esperti affermano che durante il primo lockdown l’età critica era quella degli over 60, adesso gli effetti del virus sono pesantemente visibili anche sugli over 50. La separazione potrebbe quindi avvenire secondo dei criteri molto concreti: Far fare la didattica a distanza solo agli insegnanti anziani e mandare a scuola gli under 50 e tutti gli studenti. “Così i ragazzi con accesso più difficile a internet da casa non sarebbero danneggiati”; “Corse differenziate per giovani e anziani sui mezzi pubblici” per evitare il sovraffollamento; Orari di accesso rigidamente separati anche al supermercato; voucher ai giovani perché possano trasferirsi temporaneamente “nei numerosi alberghi vuoti e mangiare nei ristoranti attualmente senza clienti”; smart working per gli over 50;

Pur riconoscendo che “Non sono certamente suggerimenti facili da implementare”, Favero, Ichino e Rustichini evidenziano i vantaggi di questa proposta: evitare un altro lockdown, “assai meno sopportabile economicamente e psicologicamente” e salvaguardare i diritti di un’intera generazione.

