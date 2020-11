Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 1 novembre 2020. Sono 29.907 i nuovi casi, con 208 morti.

È di 378.129 persone attualmente positive (+26.743), 38.826 morti (+208), 292.380 guariti (+2.954), per un totale di 709.335 casi (+29.907), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 378.129 attualmente positivi, 18.902 (+936) sono ricoverati in ospedale, 1.939 (+96) necessitano di terapia intensiva, mentre 357.288 (+25.711) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono rispetto a ieri sia i nuovi casi (oggi 29.907, ieri 31.758), che i morti (oggi 209, ieri 297). Un decremento influenzato anche dal numero minore di tamponi effettuati nell’ultimo giorno: 183.457 contro i 215.886 di ieri. Più o meno stabili gli incrementi dei ricoveri ospedalieri: i ricoveri ordinari aumentano di 936 unità (ieri erano stati 972), mentre le terapie intensive di 96 unità (ieri erano state 97). Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento è sempre la Lombardia con 8.607 nuovi casi, seguita dalla Campania con 3.860, dalla Toscana con 2.379 e dal Lazio con 2.351. Sopra i 2mila nuovi contagi anche Veneto e Piemonte, mentre in Sicilia si registrano 1.095 casi.

