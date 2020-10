Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 31 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 31 ottobre 2020. Sono 31.758 i nuovi casi, con 297 morti.

È di 351.386 persone attualmente positive (+25.600), 38.618 morti (+297), 289.426 guariti (+5.859), per un totale di 679.430 casi (+31.758), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 351.386 attualmente positivi, 17.966 (+972) sono ricoverati in ospedale, 1.843 (+97) necessitano di terapia intensiva, mentre 331.577 (+24.531) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano i nuovi contagi rispetto a ieri (31.758 di oggi contro i 31.084) a fronte anche a un aumento di tamponi: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati effettuati 215.886 (record assoluto) contro i 215.085 di ieri. Aumenta il numero dei morti (297 contro i 199 di ieri), mentre si mantiene costante, anche se alta, la crescita sia dei ricoveri ordinari (oggi + 972, ieri +1.030) che delle terapie intensive (oggi +97, ieri + 95). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è ancora una volta la Lombardia con 8.919 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 3.669, dal Piemonte con 2.887 e dal Veneto con 2.697. Sopra i 2mila casi anche Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

