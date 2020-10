Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 31mila i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati ieri, mentre i morti sono 199. Il monitoraggio settimanale diffuso ieri dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità ha evidenziato un “rischio elevato” in 11 regioni a causa della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 31 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Verso lockdown locali – Mentre a Palazzo Chigi si litiga sulla scuola, l’esecutivo si prepara a favorire nel week end chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori orientati a una nuova stretta. Il criterio, già messo nero su bianco in un precedente dpcm, è quello di valutare l’Rt, stabilire dove è fuori controllo, varare dei mini-lockdown. Dove l’indice di trasmissibilità si attesta oltre il 2, scatta l’intervento. Soprattutto se si affianca alla perdita di controllo del tracciamento e a segnali di sofferenza delle strutture sanitarie. Ci sono due Regioni sopra questo livello, Lombardia e Piemonte. E ci sono diverse grandi città e capoluoghi a ballare attorno a questo dato, tra cui Milano e Napoli, Caserta, Varese e Genova, Como, forse Torino e alcune realtà del Centro e del Sud (per la debolezza della sanità si osservano con preoccupazione Calabria e Sicilia).

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Manovra: blocco licenziamenti fino a marzo in ddl bilancio – Il blocco dei licenziamenti fino alla primavera e ulteriori 12 settimane di cassa integrazione saranno introdotti con il disegno di legge di bilancio. Lo riporta Agi, che ha appreso la notizia al termine dell’incontro tra Governo e sindacati. Il decreto legge Ristori, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, stabilisce solo sei settimane di cassa integrazione, utilizzabili tra il 15 novembre e il 31 gennaio.

Calabria, Caccuri e Giffone zone rosse – Il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì ha dichiarato zona rossa due comuni calabresi: si tratta di Caccuri, in provincia di Crotone, e Giffone, in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata adottata ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 e in considerazione delle misure vigenti. Spirlì ha firmato oggi l’ordinanza numero 83 che limita gli spostamenti delle persone fisiche e sospende le attività scolastiche in presenza nei due comuni, identificati come “zona rossa”, di Giffone e Caccuri, e nei comuni, identificati come “zona arancione”, di Mangone, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano, Anoia, Rosarno e Taurianova. Il provvedimento, firmato anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, è in vigore dal 31 ottobre fino a tutto il 13 novembre 2020.

“In 11 regioni rischio elevato. Tutte in difficoltà, tranne una”: il monitoraggio dell’Iss. Secondo il monitoraggio congiunto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero relativo ai dati dell’ultima settimana, sarebbero undici le Regioni italiane ormai classificate a rischio elevato. Leggi la notizia completa.

Dpcm, il manifesto per la protesta non violenta del sindaco di Pavia. Appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per “rivedere il Dpcm del 24 ottobre nell’ottica di un migliore bilanciamento fra principi costituzionali quali la salute e la libera attività economica”. A lanciarlo è stato oggi Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia. Un appello firmato anche dai rappresentanti di Ascom Confcommercio, Cna, Confartigianato e Claai e Coni nel quale si condannano gli episodi di violenza accaduti nelle altre città, come Milano, Torino e Napoli, affinché non si ripetano. Leggi qui la notizia completa.

Arcuri: “Da prossima settimana test rapidi disponibili per medici di base” – Dalla prossima settimana i medici di base avranno la possibilità di effettuare i test rapidi ai loro assistiti, alleggerendo in questo modo la pressione sulle strutture ospedaliere. L’annuncio è del commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, ospite di Sky tg24.

Accordo Conferenza Stato-Regioni su Tpl e medici base – La Conferenza Unificata ha approvato l’intesa sulla ripartizione di due fondi istituiti dal Ministero dei Trasporti: risorse destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale; risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario per l’esercizio 2020. L’intesa è finalizzata a rafforzare le attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. A seguire, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato anche l’intesa sul rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

In Campania nuova chiusura delle scuole dell’infanzia. Arzano zona rossa fino al 4 novembre – Da lunedì prossimo in Campania stop alle attività anche nelle scuole dell’infanzia. E’ una delle misure inserite nell’ordinanza n.86 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione. Dal 2 al 14 novembre, quindi, su tutto il territorio regionale, si sospendono le attività in presenza per asili e nidi, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto. Il comune di Arzano, secondo quanto prevede l’ordinanza, resterà zona rossa fino al 4 novembre.

Studio: in ristoranti, palestre e teatri meno contagi – Palestre, bar, ristoranti, cinema e teatri non sono luogo di infezione. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal centro Altamedica di Roma e sottoposto al Journal of Medical Virology. E’ il “primo studio scientifico di esclusione della sede di contagio”, spiega il direttore scientifico di Altamedica, Claudio Giorlandino.

Ispi, isolare gli anziani ridurrebbe molto la mortalità – Isolare gli ultra-ottantenni permetterebbe di dimezzare o quasi la mortalità diretta del virus. E se si riuscisse ad isolare efficacemente gli ultra-sessantenni, la mortalità scenderebbe allo 0,07%, circa dieci volte inferiore. E’ la stima contenuta in una analisi dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale, secondo cui “la mortalità totale nel corso di un anno solare in Italia aumenterebbe del 71% senza isolamento, ma solo del 18% con isolamento degli over70, e appena del 7% con isolamento degli over-60”.

Dorgali (Nuoro): 70 positivi dopo screening – Sono 70 i casi di positività emersi nel comune di Dorgali, in provincia di Nuoro, dopo lo screening deciso dal Comune e dal servizio di Igiene pubblica. Per la metà dei casi di contagio la comunicazione è stata data direttamente dall’Assl, l’Area socio-sanitaria locale. Negli altri casi sono stati gli stessi pazienti a informare Comune e servizio di Igiene pubblica. “La situazione è critica – afferma la sindaca Maria Itria Fancello – anche perché molte persone sono in isolamento domiciliare e non possono lavorare. Molti studenti sono a casa”. La situazione è sempre in evoluzione e ora si attende l’esito di altri 200 tamponi eseguiti nei giorni scorsi. “È necessario usare tutte le precauzioni utili – aggiunge Fancello – a ridurre le possibilità di contagio e cercare di rinforzare il proprio sistema immunitario. Cerchiamo di collaborare tutti”.

