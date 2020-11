Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 45 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 1 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Portogallo, lockdown parziale da mercoledì – Anche il Portogallo annuncia un nuovo lockdown per constrastare l’avanzata dei casi di Coronavirus: da mercoledì 4 novembre ci sarà infatti una nuova chiusura parziale del Paese, che coinvolgerà circa il 70% della popolazione. Come annunciato dal premier portoghese Antonio Costa, le limitazioni prevedono il divieto di uscire di casa, se non per lavoro, dove non è possibile lo smart working, o per portare i figli a scuola. Imposto il coprifuoco per tutte le attività commerciali dalle 22. Il lockdown portoghese prevede la chiusura mirata di singoli comuni, con una lista di micro-zone rosse che sarà aggiornata ogni due settimane. In occasione di questo weekend festivo, il governo aveva già vietato i viaggi non giustificati fino a martedì. Su tutto il territorio nazionale poi sarà obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto.

Ore 07,00 – Australia, zero contagi dopo 5 mesi – Per la prima volta dopo cinque mesi, l’Australia ha registrato un giorno senza contagi di Coronavirus. L’ultima volta infatti era stato il 9 giugno, quando il National incident center non aveva rilevato casi per un’intera giornata. Ne è seguita poi una seconda ondata, costringendo lo stato di Victoria a un lungo periodo di lockdown, con cinque milioni di persone sottoposte al coprifuoco notturno per tutti i residenti di Melbourne. Il traguardo però è destinato a restare isolato, come riporta il Guardian, visto che nel New South Wales è stato scoperto un nuovo caso che finirà nelle statistiche domani.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Stati Uniti, Trump: “Ridotto il tasso di mortalità del coronavirus” – “Abbiamo ridotto il tasso di mortalità del coronavirus”. Così il presidente Donald Trump durante il primo dei 4 comizi di oggi in Pennsylvania. “E stiamo producendo un vaccino in tempi record”, ha assicurato il tycoon.

La Grecia annuncia il lockdown – Il primo ministro Kyriakos Mitsokatis ha annunciato un lockdown parziale e l’estensione del coprifuoco. Chiusi bar, ristoranti, musei, palestre per un mese a partire dal 3 novembre. La Grecia è uno dei Paesi meno colpiti dalla seconda ondata, ma sta registrando un aumento costante dei contagi.

Coronavirus, ultime notizie – Inghilterra, Boris Johnson: lockdown da giovedì al 2 dicembre – Quattro nuove settimane di chiusura per l’Inghilterra, dove il Covid-19 non dà tregua: lo ha annunciato il premier, Boris Johnson. “È il momento di agire perché non c’è alternativa”, ha detto parlando alla nazione. “Il virus si sta diffondendo anche più velocemente del ragionevole scenario peggiore senario prospettato dai nostri esperti”. L’Inghilterra chiuderà a partire da giovedì fino al 2 dicembre: chiusi tutti i negozi non essenziali e vietato muoversi.

