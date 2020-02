Coronavirus Italia ultime notizie: 7 morti, 231 contagi. Niente paziente zero | LIVE

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è in emergenza nazionale a causa dell’improvvisa diffusione del coronavirus. Due i focolai: in Lombardia (nel Lodigiano) e in Veneto. Finora sono 231 i casi di contagio del Covid-19, la maggior parte dei quali proprio in Lombardia. Le vittime ufficiali sono 7. Mentre si cerca ancora il paziente zero, il governo Conte “litiga” con le regioni e manifesta l’intenzione di “intervenire sui poteri dei governatori”. Nel frattempo, l’Italia scopre cosa significa essere “esclusa”: sono tanti i Paesi che vietano l’ingresso agli italiani provenienti da Lombardia e Veneto. Nel mondo le vittime sono 2.700, con 80mila contagi.

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale:

ore 8.30 – Primo caso di contagio per Coronavirus al Sud, a Palermo. Un contagiato anche a Firenze – Si è registrato il primo caso di contagio da Coronavirus nel Sud Italia, a Palermo. Si tratta di una turista di Bergamo di 60 anni, in vacanza nel capoluogo siciliano, che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. È stata disposta la quarantena per le persone che erano state a contatto con la donna. Il marito è invece risultato negativo ai test. Primo contagio anche a Firenze. Si tratta in questo caso di un imprenditore di 60 anni che ha aziende in Oriente. Sale così a 231 il totale dei contagi, 7 i morti (Qui l’articolo completo).

Ore 7 – L’elenco dei Paesi che vietano l’ingresso agli italiani – In questi giorni di psicosi da coronavirus, sono tanti i paesi in Europa e non solo che hanno varato restrizioni al traffico da e verso l’Italia. Bosnia, Croazia, Macedonia, Mauritius, Montenegro, Irlanda, Serbia, Spagna, Israele, Turkmenistan sconsigliano ai propri cittadini i viaggi in Italia. La Croazia ha sospeso tutte le gite scolastiche nel nostro Paese per un mese, mentre chi arriva dalle regioni italiane a rischio e ha sintomi viene messo in isolamento in ospedale. Chi non ha sintomi è comunque obbligato a verifiche obbligatorie per 14 giorni. Anche la Grecia ha sospeso le gite in Italia, mentre Serbia, Macedoria del Nord e Bosnia sconsigliano alle scuole di organizzare viaggi nel nostro Paese. Germania e Gran Bretagna invitano soltanto i viaggiatori “a informarsi” prima di recarsi in Italia, ma senza imporre specifiche limitazioni, mentre la Francia addirittura impone a chi torna da Lombardia e Veneto di mettersi in quarantena, come avviene con chi rientra dalla Cina. Gli Usa hanno messo il nostro Paese allo stesso livello di pericolosità di Hong Kong e Iran.

Ore 6,30 – Scontro Conte-Regioni: “Focolaio perché un ospedale non ha seguito i protocolli” – “Sono ingiustificate le azioni autonome da parte dei governatori. Non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, dalla sede della Protezione civile. Il presidente del Consiglio, inoltre, ha lanciato un’accusa ben precisa per l’inizio dell’epidemia: “Il primo focolaio si è diffuso perché un ospedale non ha seguito i protocolli” (Qui la notizia completa).

Ore 6 – Negativi i casi in Valle d’Aosta – Ieri sera era stata diffusa la notizia di sei possibili contagi di coronavirus in Valle d’Aosta. Si sarebbe trattato dei primi casi nella regione, ma in mattinata è arrivata la smentita: “Al momento – comunica il governo della regione autonoma – non esistono casi, nemmeno sospetti, in Valle d’Aosta. Tutti i test hanno dato esito negativo”.

Ore 3,30 – Italiani rientrati dalle Mauritius: “È stato un incubo” – “Non è giusto. Abbiamo subito una vessazione fuori dal comune, un disagio assurdo. Non capiamo perché solo noi, lombardi e veneti, non siamo scesi alle Mauritius. Perché solo noi, e gli altri? Sono stati con noi sul volo, quindi sono contagiati anche loro dal Coronavirus”. A parlare, all’Agi, alcuni dei ragazzi appena rientrati dalle Mauritius. Arrivati a Fiumicino, le facce degli italiani sono scure: “È stato un incubo – spiegano – e noi chiederemo un risarcimento. Siamo partiti da Malpensa e nessuno ci ha controllato, neanche qui a Roma siamo stati controllati. Alle Mauritius siamo stati trattati da profughi, uno schifo”.

Ore 2 – Fermate le riprese di “Mission: impossible 7” in Italia – Sono state bloccate le riprese, a Venezia, del film “Mission: impossible 7”, con Tom Cruise protagonista. “Per un eccesso di cautela sulla sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe rimandiamo i nostri piani di tre settimane di riprese a Venezia”, ha fatto sapere un portavoce di Paramount.

Ore 1 – Sono rientrati i 40 italiani bloccati sull’aereo alle Mauritius – Ieri ha fatto notizia l’aereo Alitalia bloccato all’atterraggio alle Mauritius. A bordo, tra i 212 passeggeri, c’erano 40 italiani provenienti da Lombardia e Veneto. Nessuno di loro mostrava alcun sintomo influenzale o disturbi di altro genere. Le autorità locali non hanno permesso lo sbarco ai nostri connazionali, obbligandoli a scegliere tra due alternative: un periodo di 14 giorni di quarantena, oppure il rientro in Italia. Tutti hanno scelto la seconda opzione. Alitalia si è organizzata e il volo con i nostri connazionali è atterrato a Fiumicino stanotte.

Ore 00,30 – Positivo un medico italiano a Tenerife – Un medico italiano in vacanza a Tenerife è risultato positivo al coronavirus al test eseguito nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Il turista ha iniziato a sentirsi male e si è recato alla clinica Quirón nel sud di Tenerife, dove ora si trova ricoverato in isolamento.

Di seguito, il reportage video di Selvaggia Lucarelli nei comuni della zona rossa:

GLI UNDICI COMUNI IN QUARANTENA

Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto in quarantena, interessati dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Sono Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE

IL PUNTO / Coronavirus, Governo vara decreto legge: ecco cosa prevede • Stop a manifestazioni sportive Veneto e Lombardia • Stop a gite scolastiche • Stop ad attività didattiche università Lombardia, Veneto e a Ferrara, stop disco e attività intrattenimento Piacenza • Nelle aree focolaio stop lavoro e scuola, né ingresso né uscita • Sospensione Trattato Schengen NON è in discussione • I focolai sono in 11 comuni tra Lodi e Veneto; Vo’ Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 50mila persone non potranno uscire da comuni • Previsti anche presidi forze ordine in focolai • Si attende ora un decreto economia indennizzi per le aree colpite • Fino 3 mesi arresto per chi non rispetta norme

Leggi anche:

Lo studio scientifico che aveva previsto il coronavirus un anno fa: “Partirà dalla Cina, dobbiamo prevenirlo”

TPI REPORTAGE da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Coronavirus, un italiano alle Mauritius: “Razzismo contro di noi, ci guardano male, ma io non torno in Italia da due anni” Coronavirus, i bambini sono i meno colpiti e se contagiati guariscono: ecco perché Coronavirus, il video del falso paziente zero: “L’ho diffuso io in Italia: frequentavo centri massaggi cinesi” | VIDEO

“I miei colleghi spargevano il sale al mio passaggio”: il caso dei giornalisti in quarantena per il Coronavirus (di Selvaggia Lucarelli)

Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)

Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la quarantena (di Franco Bagnasco)

Sul Coronavirus va in scena il primo duello tv tra i due futuri candidati premier: Conte e Salvini

Coronavirus in Italia, Burioni a TPI : “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: segui tutti gli aggiornamenti in diretta su TPI