Coronavirus, tutti gli spostamenti del primo italiano contagiato in Lombardia

Il 38enne italiano risultato positivo al test del coronavirus nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, M.Y.M., non presentava alcun sintomo fino a una decina di giorni fa. Motivo per il quale praticava, come sua abitudine e passione, molta attività sportiva. Ma quali sono stati i suoi ultimi spostamenti? È d’altronde importante, per chi vive nella stessa zona, conoscere i luoghi frequentati dall’uomo affetto da Covid-19.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe presentato all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, nella giornata di giovedì 20 febbraio accusando una forte insufficienza respiratoria e, secondo quanto ricostruito da fonti regionali, il 9 febbraio M.Y.M. aveva partecipato a una gara podistica a Sant’Angelo di Lodigiano con la sua squadra.

Sabato 15 febbraio, invece, il 38enne aveva frequentato un corso organizzato dalla Croce Rossa sulle nozioni di base per l’assistenza sanitaria per poi prendere parte ad una partita di calcetto. Alcuni amici e conoscenti inoltre affermano che, anche se la notizia non è stata ancora confermata da fonti ufficiali, l’uomo si sarebbe anche recato al carnevale di Codogno il 16 febbraio con la tradizionale sfilata di carri allegorici.

