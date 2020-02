Coronavirus, i passeggeri che fanno scalo a Fiumicino non vengono controllati. Ministero: “Non c’è bisogno”

Coronavirus, no controlli per passeggeri che fanno scalo a Fiumicino

A circa tre mesi dall’inizio dell’epidemia, il Coronavirus non accenna ad arrestare la sua corsa. Le autorità sanitarie di Pechino hanno aggiornato il bilancio dei morti che, al momento, sono 1875. Le persone che sono state contagiate dal virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre sono invece oltre 70mila, precisamente 73.337.

L’Italia ha preso misure ferree per arginare la diffusione del virus e, ad oggi, sono soltanto due gli italiani che risultano contagiati. Entrambi sono stati intercettati e messi sotto osservazione. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

La paura di contrarre il virus, però, resta alta e a destare maggiore preoccupazione sono quei luoghi dove le possibilità di contagio sembrano essere più alte. Uno su tutti è l’aeroporto.

Il ministero della Salute ha introdotto in tutti gli aeroporti italiani il termo scanner (o thermo scanner).

Cosa sono i termo scanner e a cosa servono? Gli scanner termici sono degli strumenti per la misurazione in tempo reale della temperatura umana, dunque serviranno a individuare le persone che hanno la febbre. Sono stati posizionati nel gate arrivi.

Negli aeroporti senza la strumentazione, ha fatto sapere il capo della Protezione Civile e Commissario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, i controlli saranno effettuati da volontari medici e paramedici della Croce Rossa e di altre associazioni di Protezione Civile con i termometri a pistola.

Uno degli aeroporti europei con maggiore flusso è sicuramente lo scalo di Roma Fiumicino. Attualmente, nessun passeggero può uscire dall’aeroporto senza controllo.

Ciò che desta preoccupazione sono i cosiddetti passeggeri in transito.

Come in precedenza evidenziato dal Fatto Quotidiano, attualmente, i passeggeri in transito che arrivano a Roma e ripartono non vengono controllati. “Se qualcuno, ad esempio, arriva da Parigi e prosegue con un volo interno o per altre destinazioni resta nell’area transiti senza passare per le uscite. E, quindi, senza essere controllato prima di imbarcarsi”.

Se per i voli interni (come Roma-Bari, Roma-Lamezia Terme etc.) sono stati attivati i controlli presso l’aeroporto di arrivo, nessun controllo è previsto per gli stessi passeggeri durante la loro permanenza nello scalo di Roma.