Coronavirus, morto il primo italiano a Padova: chi era Adriano Trevisan

Il Coronavirus ha fatto la sua prima vittima in Italia: nella tarda serata di venerdì 21 febbraio è morto in provincia di Padova Adriano Trevisan, 78 anni. La notizia del suo contagio era stata resa nota solo da poche ore.

Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Schiavonia, vicino Monselice, dove si trova ricoverata per Coronavirus anche un’altra persona, un uomo di 68 anni. Entrambi sono residenti a Vo’, paese sui colli euganei.

Muratore in pensione, Trevisan, secondo quanto scrive il quotidiano padovano Il Mattino, era il padre dell’ex sindaco di Vo.

Il primo italiano morto per Coronavirus era in ospedale da circa una decina di giorni per precedenti patologie.

Stando a quanto si apprende né Trevisan né l’altra persona contagiata nel Padovano erano stati in Cina. Ancora tutta da chiarire la dinamica del contagio.

