Coronavirus ultime notizie: nel mondo 2.701 morti e 80mila contagi

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 2.701 le persone morte nel mondo a causa del Coronavirus. Il computo totale dei contagi supera gli 80mila. Le persone guarite dal virus sono invece 27.691. In Cina, nella giornata di ieri, sono decedute altre 71 persone, portando il computo totale dei decessi nel paese a 2.663.

Sulla nave Diamond Princess, in quarantena da settimane in Giappone, si è registrato il quarto decesso. Hong Kong ha chiuso le frontiere alle persone che provengono dalla Corea del Sud, secondo paese al mondo dopo la Cina per numero di contagi.

In Italia, i casi confermati di Coronavirus al momento sono 229, mentre 7 sono le persone decedute (qui tutte le ultime notizie sui contagi in Italia).

Qui di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale e il reportage video di Selvaggia Lucarelli nei comuni della zona rossa:

Coronavirus ultime notizie:

07.00 – Medico italiano positivo a Tenerife

Un medico italiano, in vacanza nel sud di Tenerife, è stato riconosciuto positivo al coronavirus. L’uomo si era recato in una clinica privata perché ammalato, hanno riferito autorità locali. Il paziente è attualmente in isolamento presso la clinica Quiron Sur di Adeje.

Sembra che l’uomo provenga dalla Lombardia, epicentro in Italia del principale focolaio di epidemia di coronavirus. Fonti del centro sanitario hanno riferito che è arrivato alle 13 di ieri con la febbre e che è stato messo in isolamento come misura preventiva.

Le autorità locali delle Canarie hanno fatto sapere che l’uomo è stato trovato positivo al test in loco e che nuovi esami verranno fatti oggi a Madrid, presso il Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto Carlos III, come prevede il protocollo immediatamente scattato.

Il medico italiano a Tenerife risultato positivo al test di coronavirus è i terzo caso di contagio in Spagna. “In serata è stato attivato il protocollo per un sospetto caso di coronavirus di un cittadino italiano nel sud di Tenerife. Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo”, ha scritto in una nota divulgata su Twitter il presidente della Canarie Angel Victor Torres, segnalando che il paziente è in isolamento e che oggi saranno rifatti i test a Madrid. Gli altri due casi di contagio in Spagna riguardano un inglese, risultato positivo a Mallorca lo scorso 9 febbraio, e un tedesco, risultato positivo a La Gomera il primo febbbraio.

ore 06.00 – Trump chiede al Congresso 1,25 miliardi di fondi di emergenza

La Casa Bianca ha chiesto al Congresso 1,25 miliardi di fondi d’emergenza per combattere il coronavirus, oltre alla possibilità di utilizzare i 535 milioni già stanziati.

Secondo quanto riportano i media Usa, la richiesta è stata appena inviata e l’amministrazione di Donald Trump punta a stanziare almeno 2,5 miliardi di risorse in totali per rispondere all’emergenza posta dalla diffusione del virus cinese. Di questi 2,5 miliardi, un miliardo sarebbe per i vaccini.

