Coronavirus, Usa: “Vaccino sperimentale pronto per test”

Un’azienda farmaceutica ha spedito il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, sviluppato rapidamente, ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, che lanceranno i primi test umani per verificare se il vaccino sperimentale possa aiutare a sopprimere l’epidemia di Covid-19. A rivelarlo è il quotidiano statunitense Wall Street Journal.

A inviare le fiale di vaccino all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive (NIAID) di Bethesda è stata la farmaceutica Moderna Inc. dal suo impianto di produzione di Norwood, Massachusetts.

Entro la fine di aprile l’istituto potrebbe iniziare un test clinico su circa 20-25 volontari sani, testando se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria in grado di proteggere dall’infezione, ha detto il direttore del NIAID Anthony Fauci in un’intervista. I risultati iniziali potrebbero essere disponibili a luglio o agosto.

L’azienda ha sviluppato il vaccino a partire da una molecola chiamata mRNA che trasferisce informazioni genetiche nelle cellule, imitando un’infezione naturale per stimolare una risposta immunitaria più potente.

Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo Oms nominato consigliere del ministro della Salute, ieri ha spiegato in un’intervista al Tg2000 che “i vaccini tradizionali per l’influenza non hanno alcun effetto perché il vaccino va studiato specificatamente per questo nuovo coronavirus” e che pensa che per approntare il vaccino occorrano “un paio di anni”.

Cina: a fine aprile i test per vaccino contro il coronavirus

