Le elezioni europee si sono concluse con un eclatante risultato per la Lega di Matteo Salvini, una debacle totale per il M5s e una timida risalita del Pd. A questo link tutti i risultati ufficiali delle Europee. I sondaggi pre-elettorali erano stati attendibili? Lo abbiamo spiegato qui.

L’attenzione nei confronti delle opinioni dell’elettorato, anche a elezioni concluse, rimane comunque alta. Qui gli aggiornamenti su tutti gli ultimi sondaggi in circolazione:

Sondaggio 8 giugno | Quanto pesa il voto dei cattolici per la Lega

Al successo alle elezioni europee della Lega ha contribuito anche il voto dei cattolici, come si evince dal sondaggio realizzato da Diamanti. Qui i dettagli.

Sondaggio 6 giugno | Il governo non può andare avanti con questa composizione

Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demopolis, la maggioranza degli italiani non vuole che il governo M5s-Lega vada avanti nella composizione attuale. Qui il sondaggio completo.

Sondaggio 5 giugno | Cosa c’è dietro il trionfo della Lega

Un sondaggio spiega cosa c’è dietro il trionfo della Lega: i voti strappati alla sinistra. Se una volta le tute blu erano appannaggio della sinistra, ora la situazione è nettamente cambiata e si assiste a una vera e propria rivoluzione. Il Carroccio, però, attrae anche un’altra fetta della popolazione: il 42,2 per cento dei suoi consensi proviene da autonomi, commercianti e artigiani. Qui il sondaggio completo.

Sondaggio 4 giugno | Per Salvini è trionfo, M5s sale ma non basta

Secondo un sondaggio realizzato da Swg per La7, la Lega è al 36,5 per cento dei consensi. Il Movimento Cinque Stelle guadagna mezzo punto rispetto alle europee. Sale anche il PD. Male Forza Italia, quasi superato da Fratelli d’Italia. Qui il sondaggio completo.

Sondaggio 3 giugno | Lega al 36 per cento. Il M5s continua a perdere voti

La Lega continua ad aumentare i consensi. Dopo lo storico risultato delle europee, il Carroccio sale di altri due punti e si attesta al 36 per cento. Continua a calare invece il Movimento Cinque Stelle, che scende al 16 per cento. Guadagna un punto il Partito Democratico. Qui il sondaggio completo.

Sondaggio 2 giugno | A una settimana esatta dalle europee, per gli italiani è meglio tornare al voto

Il 64% degli italiani ritiene che, dopo il trionfo della Lega alle elezioni europee, sia meglio tornare alle urne. Lo vorrebbe il 53% degli elettori leghisti ma anche i sostenitori di Forza Italia (84%) e Fratelli D’Italia (77%). Gli unici che vorrebbero evitare questa ipotesi sono i grillini. Qui il sondaggio completo.

Sondaggio 1 giugno | Come sono cambiate le preferenze degli italiani dopo le europee

Dopo il successo delle Europee, il trionfo della Lega e del suo leader Matteo Salvini non si arresta. Secondo quanto emerge dai primi sondaggi post voto europeo, si conferma il trend positivo per la Lega e Salvini che si attesta quasi al 37 per cento. Anche il Pd continua a crescere. Prosegue invece la “debacle” del Movimento 5 Stelle che continua a perdere consensi. (Qui il sondaggio completo)

Sondaggi 31 maggio | I Cinque Stelle hanno fallito perché hanno seguito troppo Salvini

Per la maggioranza degli italiani l’errore più grande commesso dai Cinque Stelle, quell’errore che li ha portati ad essere il terzo partito in Italia alle elezioni europee con solo il 17 per cento, sarebbe “l’aver seguito troppo Matteo Salvini”. Qui il sondaggio completo.

Sondaggi 30 maggio | Cosa hanno votato i cattolici praticanti alle Europee?

Da settimane va avanti lo scontro tra cattolici sulla figura di Matteo Salvini. Ma come hanno votato alle Europee? L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli

Salvini bacia il rosario: cosa pensano gli italiani

Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos, per gli italiani il governo M5s-Lega non cadrà, nonostante il pessimo risultati dei pentastellati alle elezioni europee. Non solo, ma Matteo Salvini, nel lungo periodo, manterrà il suo consenso e non farà la fine di Matteo Renzi. (Qui il sondaggio)

Sondaggi 29 maggio | Salvini bacia il rosario: cosa pensano gli italiani

La società Eumetra MR ha realizzato per il Gruppo Mediaset un sondaggio su Matteo Salvini e sull’uso del rosario durante alcuni comizi, come quello in piazza Duomo a Milano o durante il suo discorso dopo la vittoria alle Europee. (Qui il sondaggio)

Sondaggi europee | Marine Le Pen supera Macron | 24 maggio

Il Rassemblement National di Marine Le Pen continua la volata in vista delle elezioni europee di domenica. Secondo un ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, il partito francese alleato di ferro della Lega di Matteo Salvini si conferma al primo posto, con il 24 per cento delle preferenze, staccando la République en Marche del presidente Emmanuel Macron, al 22,5 per cento (qui tutti i dettagli).

Sondaggi europee | Regno Unito al voto, previsto boom per Farage | 23 maggio

Secondo i sondaggi, è prevista una vittoria di Nigel Farage che avrà un grande impatto sulla crisi dei Tories. Martedì il partito Brexit di Nigel Farage si è attestato al 32 per cento in una media di quattro sondaggi, con uno che ha incassato il partito con un notevole 37 per cento. La sua vittoria è prevista, almeno con una percentuale attorno al 30 (qui tutti i dettagli).

Sondaggi europee | EPP in testa per la maggioranza dei seggi | 22 maggio

Il partito che secondo i sondaggi di Politico dominerà le elezioni in quanto a seggi conquistati è l’European People’s Party (EPP), la famiglia politica europeista di centro e di centro-destra che raccoglie le forze generalmente classificabili come moderate, cristiano-democratiche e conservatrici. Per l’EPP il sondaggio prevede la conquista di 169 seggi. Questa coalizione, secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, arriverà ad un 35 per cento dei consensi. (Qui tutti i dettagli).

Sondaggi europee | Testa a testa tra Macron e Le Pen | 21 maggio

In Italia i sondaggi sono vietati per silenzio demoscopico dal 17 maggio. Negli altri paesi ancora possono essere fatte delle previsioni.

Quali sono i gruppi parlamentari più forti e più votati, paese per paese? Secondo un sondaggio di Politico il partito a conquistare più paesi è l’European People’s Party (EPP), con 14 paesi (Qui i dettagli e la mappa).

Ma cosa succede dai nostri vicini d’Oltralpe? In Francia la République En Marche del presidente francese Emmanuel Macron e il Rassemblement National di Marine Le Pen in vista delle elezioni europee di domenica 26 maggio si sfidano in un duello finale. Rispettivamente con il 23 per cento e il 23,5 per cento delle intenzioni di voto (Qui tutti i dettagli).

Sondaggi europee | Se a decidere sono gli indecisi | 20 maggio

La vera forza che sposterà il voto europeo sono gli indecisi: quelle persone che non hanno ancora scelto per chi votare ad una settimana dalle urne.

Si tratta di un terzo degli elettori, che con il loro voto last-minute potrebbero cambiare cambiare il volto a queste elezioni. L’indecisione è temuta anche dalla Lega che ha delle aspettative attorno al 35 percento (Qui tutti i dettagli).

Sondaggi europee | Il grande ottimismo della Lega

Nonostante ci sia la consapevolezza di una piccola flessione, nel Carroccio si sogna di raggiungere un 35 per cento, anche se la soddisfazione sarebbe grande anche con un 30 per cento. Qui l’articolo completo.

Sondaggi europee | Gli euroscettici in netto vantaggio

Non si arresta la crescita del partito euroscettico di Nigel Farage nel Regno Unito, mentre continuano a perdere consensi Conservatori e Laburisti. Qui l’articolo completo.

Sondaggi politici elettorali oggi | Europee 2019 boom di Farage al 35 per cento, i Tory crollano al quinto posto

L’ultimo sondaggio di YouGov dà il Brexit Party di Farage al 35 per cento. Secondo posto per i Libdem. Qui l’articolo completo.

Ultimi sondaggi Europee | Le proiezioni di Politico | 17 maggio

Quali saranno i rapporti di forza nel prossimo parlamento Ue? Gli ultimi scenari in questo articolo

Europee 2019, le previsioni di voto nei maggiori paesi Ue

I sondaggi non sono più disponibili in Italia, ma per capire quale sarà il futuro dell’Unione è interessante analizzare le intenzioni di voto dei cittadini di Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Ecco cosa aspettarsi.

Sondaggi clandestini: il curioso fenomeno dell’aggiramento del silenzio elettorale. In passato accadeva spesso che i sondaggi venissero mascherati da “corse dei cavalli”, “conclave” o “temperature”. Ecco come mai e di cosa si tratta.

Intanto, secondo quanto rivela YouGov, la maggioranza degli europei si aspetta che l’Ue finisca entro 20 anni, 3 su 10 pensano che possa scoppiare guerra. Ne abbiamo parlato qui.

Come cambierà il parlamento europeo dopo il 26 maggio? Gli scenari possibili

Popolari e socialisti in forte calo, liberali in aumento. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono, le proiezioni dei seggi nel nuovo parlamento, e quali gli scenari di maggioranza possibili.

Europee 2019, boom del Brexit Party di Farage

Il partito di Farage, fondato solo poche settimane fa otterrà più di laburisti e conservatori insieme. La nuova formazione, il Brexit Party, si attesta intorno al 34 per cento, seguito dai laburisti al 20 per cento. Solo quarto posto per i Conservatori di Theresa May. Qui i dettagli.

Ultimi sondaggi 10 maggio | Due italiani su tre non sanno chi votare, mentre cala la Lega

Sono due su tre gli italiani che hanno intenzione di recarsi alle urne ma che non sanno chi votare: il numero degli indecisi non accenna quindi a diminuire (Qui il sondaggio completo).

Negativo poi il risultato della Lega, che perde 6 punti a tutto vantaggio dei 5 Stelle (Il sondaggio completo).

Ultimi sondaggi 9 maggio | Resta alto il numero degli indecisi. Risale M5s

Secondo gli ultimi sondaggi ci sono ancora 9 milioni di elettori intenzionati a recarsi alle urne ma che non sanno ancora chi votare. (Qui il sondaggio completo)

Secondo le rilevazioni di YouTrend, il caso Siri ha intaccato il gradimento della Lega, a tutto vantaggio dei 5 Stelle che per la prima volta vedono un miglioramento nelle intenzioni di voto degli elettori. (Qui l’articolo completo)

Ultimi sondaggi 8 maggio | Demos-Demetra | Il Pd supera i 5 Stelle

Secondo il sondaggio realizzato da Demos-Demetra la Lega continua a dominare la scena politica, ma il dato più importante riguarda il Pd che supera il Movimento 5 stelle nelle preferenze degli elettori. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 7 maggio | SWG La7 | Risale M5s, lieve calo per la Lega

Secondo quanto emerge dal sondaggio realizzato da SWG per il Tg La7 in vista delle europee, la Lega registra un lieve calo nelle preferenze a tutto vantaggio dei 5 Stelle che recuperano terreno, superando anche il Pd. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 6 maggio | Noto Sondaggi | Gli indecisi ago della bilancia delle europee

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Noto per Il Sole 24 Ore evidenzia che a venti giorni dalle elezioni europee resta alto il numero degli elettori che non hanno ancora deciso chi votare. Si tratta di quasi 9 milioni di elettori che saranno il vero l’ago della bilancia delle europee. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 5 maggio | IndexResearch | Aumenta il numero degli indecisi alle europee

Secondo quanto rilevato dal sondaggio realizzato da IndexResearch, il numero degli indecisi aumenta in vista delle elezioni europee. Alla domanda “Se ieri si fossero tenute le elezioni europee, Lei per quale partito avrebbe più probabilmente votato?” il 35,9 per cento degli intervistati ha risposto di non saperlo. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 4 maggio | Ipsos | Salvini e Di Maio in calo. Il 71 per cento degli italiani chiede dimissioni Siri

Per il 60 per cento degli elettori leghisti il governo non arriva a fine anno. Secondo gli ultimi sondaggi politici dell’istituto Ipsos realizzati per il Corriere della Sera, solo un italiano su cinque ritiene che l’esecutivo “durerà fino al termine della legislatura, mentre il 27 per cento pronostica la sua fine già dopo le Europee e il 19 per cento comunque entro quest’anno”. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 3 maggio | Il 43,4 per cento degli italiani vede di buon occhio un ritorno a un governo Lega-Forza Italia

I sondaggi Euromedia Research e Istituto Piepoli per Porta mostrano come più elettori vorrebbero che la Lega abbandonasse l’alleato M5s in favore di un governo di centro sinistra. (Qui i dettagli)

Ultimi sondaggi 2 maggio | La Lega in testa con 32,2% | Emg Aqua per Agorà

La Lega, dopo le ultime settimane di tentennamenti, si attesta saldamente in testa ai sondaggi, con il 32,2 percento, in crescita dello 0,9 per cento rispetto alla settimana scorsa. Qui gli ultimi sondaggi di Emg Aqua per Agorà, che mostrano gli equilibri tra i partiti italiani in vista delle elezioni europee 2019. (Qui il sondaggio completo)

Ultimi sondaggi 2 maggio: come sarà il parlamento di Strasburgo

Un importante sondaggio di Pollofpolls mostra come saranno divisi i seggi del parlamento Ue di Strasburgo. Grande successo della Lega, testa a testa di Pd e M5s. Solo 5 partiti riusciranno a entrare in parlamento. Qui gli ultimi sondaggi politici e le proiezioni.

Ultimi sondaggi 30 aprile: Lega e M5s in calo

Mancano poche settimane alle elezioni europee. L’ultimo sondaggio politico Swg per La7, vede sia la Lega che il M5s registrare un calo rispetto alla settimana precedente. I sondaggi preoccupano la maggioranza, in vista delle europee.

Il sondaggio politico di Swg è stato condotto sugli orientamenti di voto di un campione di 1.500 cittadini italiani tra il 24 e il 29 aprile. [Leggi il sondaggio completo].

Ultimi sondaggi 29 aprile: il Pd supera il M5S

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Winpoll per il Sole 24 Ore, il Partito democratico ha superato il Movimento Cinque Stelle nelle intenzioni di voto degli italiani: per il Pd si stima un consenso pari al 20,5 per cento, mentre il M5S risulta fermo al 20,1 per cento. La Lega, dal canto suo, si conferma il primo partito d’Italia [Leggi l’articolo completo].

Ultimi sondaggi 24 aprile: la Lega stacca il M5s di 10 punti

L’ultimo sondaggio Swg per La 7 mostra come la Lega si conferma primo partito con il 32,2 per cento, mentre il M5s perde punti. Qui tutti i dati completi e aggiornati

Ultimi sondaggi 9 aprile: calano Lega e M5s, testa a testa tra Movimento e Pd

Cala il gradimento nei confronti del Governo e anche dei singoli partiti: peggiore il risultato dei 5 Stelle, che si contendono il secondo posto con il Partito democratico. Questo il quadro fotografato dal sondaggio realizzato da WG per il telegiornale La7. [Leggi l’articolo completo]

Ultimi sondaggi 4 aprile: Lega in calo dopo settimane di ascesa

L’ultimo sondaggio condotto da YouTrend per Agi sottolinea che tra Movimento Cinque Stelle e Pd è un testa a testa per il secondo posto nel gradimento dei cittadini verso i partiti italiani. Ma la vera notizia è che, dopo settimane di crescita continua, la Lega perde consensi per quasi un punto percentuale.

Il partito di Matteo Salvini infatti si attesta al 32,3% delle preferenze, mentre alle sue spalle diventa sempre più incerta la lotta per il secondo posto. Il Pd, dall’indomani delle Primarie del 3 marzo, ha iniziato a crescere costantemente arrivando al 20,8%. Il Movimento, invece, è stato costretto ad affrontare un periodo difficile ed è sceso al 22,2%. [Leggi l’articolo completo]

Ultimi sondaggi 3 aprile: trema il M5s, il Pd è il secondo partito

Secondo un sondaggio realizzato da Ixè per Huffington Post, il Movimento Cinque Stelle non è più il secondo partito. E non per pochi decimi, ma per oltre 3 punti percentuali. Il partito guidato da Luigi Di Maio, infatti, scivola al 19,1% delle preferenze, registrando il calo più grande degli ultimi quattro anni.

Ad approfittarne, non soltanto la Lega che rimane saldamente il primo partito italiano (salendo al 31,2%), ma soprattutto il Pd, che nell’ultimo mese ha guadagnato ben 4,6 punti percentuali, superando di molto il Movimento e arrivando al 22,6%. Per il partito guidato da Nicola Zingaretti, dunque, un grosso passo in avanti, anche grazie a quella che sembra una vera fuga di elettori dal M5s. [Leggi l’articolo completo]

Ultimi sondaggi 2 aprile: la Lega e il M5s ne approfitta. Cala il gradimento del governo

Per la seconda settimana consecutiva, la Lega registra ancora un lieve calo nei sondaggi: ad approfittarne questa volta, però, non è il Pd (in risalita negli ultimi tempi), bensì il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato da Luigi Di Maio, infatti, guadagna quasi un punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione e ottiene un duplice risultato: quello di staccare nuovamente il Pd e rilanciarsi nell’inseguimento di Matteo Salvini, anche se il Carroccio è ancora molto lontano. [Leggi l’articolo completo]

Secondo invece un sondaggio sul gradimento del governo, a quasi un anno dal suo insediamento più di un italiano su due è insoddisfatto dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il 58,9% degli elettori, infatti, non è contento di quanto fatto finora da Lega e M5s, anche se le percentuali di gradimento cambiano profondamente a seconda dell’orientamento politico dell’intervistato. Per quanto riguarda i singoli partiti, da segnalare una vera fuga dal Movimento Cinque Stelle: il 33,2% degli italiani che hanno votato per i pentastellati hanno dichiarato di aver cambiato idea. [Leggi l’articolo completo]