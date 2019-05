Date ballottaggio 2019 | Quando si vota al ballottaggio

Date ballottaggio 2019 – Il 26 maggio in diversi Comuni italiani i cittadini sono stati chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale, oltre che i rappresentanti dell’Europarlamento. (Qui tutti i risultati delle amministrative 2019)

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

Non in tutti i Comuni però il primo cittadino è stato eletto al primo turno: in 14 città si va quindi al secondo turno, che si tiene il 9 giugno 2019.

Nelle città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti è necessario andare al ballottaggio nel caso in cui nessun candidato al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno i due candidati a sindaco più votati.

Qui abbiamo elencato i Comuni al ballottaggio

Non tutti i Comuni chiamati al voto sono andati alle urne il 26 maggio. A Reggio Calabria per esempio si andrà al voto in autunno, forse in concomitanza con le elezioni regionali, ma non è stata ancora stabilita una data.

In Sardegna invece i Comuni di Cagliari e Sassari eleggeranno il sindaco il 16 giugno.

I Comuni al voto – I Comuni che sono andati al voto domenica 26 maggio sono 3.865, circa la metà del totale dei Comuni italiani: 30 sono Comuni capoluogo di provincia, 6 sono capoluoghi di regione e 14 città sono con più di 100mila abitanti. I capoluoghi di regione sono Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Elezioni amministrative Perugia 2019

Elezioni comunali Firenze 2019

Elezioni amministrative Bari 2019

Elezioni comunali Potenza 2019

Elezioni amministrative Campobasso 2019

Amministrative Livorno 2019

Elezioni amministrative Avellino 2019

Comunali Ascoli Piceno 2019

Comunali Bergamo 2019

Amministrative Biella

Elezioni amministrative Cesena 2019

Elezioni comunali Cremona 2019

Amministrative Reggio Emilia 2019

Elezioni comunali Rovigo 2019

Elezioni amministrative Verbania 2019

Elezioni amministrative Vercelli 2019

Comunali Urbino 2019

Amministrative Prato 2019

Comunali Pescara 2019

Amministrative Pesaro 2019

Comunali Pavia 2019

Amministrative Vibo Valentia 2019

Comunali Ferrara 2019

Amministrative Foggia 2019

Comunali Forlì 2019

Amministrative Lecce 2019

Comunali Modena 2019

Amministrative Riace 2019