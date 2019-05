Elezioni Europee 2019 risultati | Chi ha vinto | UE | Parlamento Europeo

ELEZIONI EUROPEE RISULTATI – Dal 23 al 26 maggio 2019 i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea votano per il rinnovo del Parlamento europeo.

Tutti i Paesi inizieranno lo spoglio dei voti alle ore 23.00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione, non appena tutti i paesi avranno concluso le operazioni di voto.

Le elezioni europee del 2019 rappresentano la nona tornata elettorale per il Parlamento europeo.

In questa pagina pubblicheremo i risultati delle Elezioni europee 2019 in tempo reale, non appena verranno diffusi.

Elezioni Europee 2019 risultati | A che ora sapremo chi ha vinto?

Dalle 20.15 del 26 maggio inizieranno ad arrivare le stime nazionali dei paesi che per primi chiudono le urne Austria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Olanda, Bulgaria, Croazia, Francia, Danimarca e Spagna.

A seguire ci saranno i dati di Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Finlandia.

Alle 23.15 si attendono i primi exit poll dell’Italia e degli altri paesi rimanenti.

I primi dati ufficiali iniziano ad arrivare a partire dall’1.15. L’Italia sarà uno degli ultimi a comunicare i propri risultati.

Elezioni Europee 2019 risultati | I risultati paese per paese

Qui di seguito tutti i paesi che dal 23 al 26 maggio votano per eleggere i propri europarlamentari:

• Olanda – 23 maggio

L’Olanda ha diritto a eleggere 26 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti. Qui invece gli exit poll di giovedì 23 maggio.

• Regno Unito – 23 maggio

Il Regno Unito elegge 73 deputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Irlanda – 24 maggio

L’Irlanda ha diritto a eleggere 11 eurodeputati. Qui i risultati degli exit poll in tempo reale

• Repubblica Ceca – 24 maggio

In Repubblica Ceca vengono eletti 21 europarlamentari. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Slovacchia – 25 maggio

La Slovacchia elegge 13 parlamentari europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Malta – 25 maggio

A Malta vengono eletti 6 europarlamentari. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Lettonia – 25 maggio

In Lettonia sono 8 gli europarlamentari eletti. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Austria – 26 maggio

L’Austria elegge in tutto 18 parlamentari europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Belgio – 26 maggio

Il Belgio ha diritto a eleggere 21 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Bulgaria – 26 maggio

Alla Bulgaria toccano 17 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Cipro – 26 maggio

Cipro elegge 6 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Croazia – 26 maggio

Alla Croazia toccano 11 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Danimarca – 26 maggio

In Danimarca vengono eletti 13 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Estonia – 26 maggio

L’Estonia elegge 6 europarlamentari. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Finlandia – 26 maggio

La Finlandia elegge 13 parlamentari europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Francia – 26 maggio

In Francia vengono eletti 79 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Germania – 26 maggio

La Germania è il paese che elegge più eurodeputati: 96. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Grecia – 26 maggio

In Grecia vengono eletti 21 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Italia – 26 maggio

L’Italia ha diritto a eleggere 76 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Lituania – 26 maggio

In Lituania vengono eletti 11 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Lussemburgo – 26 maggio

Il Lussemburgo elegge 6 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Polonia – 26 maggio

In Polonia vengono eletti 51 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Portogallo – 26 maggio

Il Portogallo ha diritto a eleggere 21 europarlamentari. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Romania – 26 maggio

In Romania sono 32 i parlamentari europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Slovenia – 26 maggio

La Slovenia ha diritto a 8 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Spagna – 26 maggio

La Spagna ha diritto a eleggere 54 eurodeputati. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Svezia – 26 maggio

In Svezia sono eletti 20 europarlamentari. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

• Ungheria – 26 maggio

L’Ungheria elegge 21 deputati europei. Qui i risultati in tempo reale, non appena verranno resi noti

Elezioni Europee 2019 risultati | Per cosa si vota

I cittadini europei votano per eleggere i deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell’Unione europea.

Il numero dei deputati di uno stato membro è calcolato in base alla sua popolazione; tuttavia si va da un minimo di 6 (Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta) a un massimo di 96 deputati (Germania) per ciascuno stato.

In tutto gli eurodeputati saranno 751. Il numero sarebbe dovuto scendere a 705, ma la Brexit è stata rimandata (qui abbiamo spiegato cosa succederà quando il Regno Unito lascerà la Ue).

I deputati italiani eletti nelle elezioni europee 2019 dovrebbero andare ad occupare 73 seggi, che diventeranno 76 non appena il Regno Unito uscirà dalla Ue.

Perché si vota? Si vota per influenzare le decisioni che riguardano la propria vita e quella di 505 milioni di cittadini europei, e incidere sul futuro dell’Unione europea anche per le generazioni che verranno.

Il Parlamento europeo stabilisce leggi che riguardano tutti e che vengono recepite nella legislazione nazionale, e decide su come verranno spesi i soldi dell’Unione europea, quindi i nostri soldi.