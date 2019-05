Elezioni Europee Lussemburgo 2019 risultati | Chi ha vinto | Aggiornamenti live | Voti | Seggi

Elezioni Europee Lussemburgo 2019 risultati| Il Lussemburgo elegge 6 deputati europei. I liberali del Partito Democratico (Dp) sono il primo partito del Lussemburgo alle Europee con il 21,4 per cento e scavalcano i cristiano-sociali (Csv) del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che si fermano al 21,1 per cento.

Sono i risultati definitivi del Granducato diffusi da Europe Elects. Il Csv ha fatto registrare un calo dei suffragi del 16,5 per cento rispetto al 2014: si tratta del peggior risultato nella storia del partito cristiano-sociale. Migliora invece la posizione dei liberali, che balzano dal terzo al primo posto rispetto a cinque anni fa (+7 per cento).

Positiva anche la prestazione dei Verdi, al terzo posto con il 18,9 per cento (dal 15,01 per cento del 2014). Più distanti, al 12,2 per cento, i socialisti del Partito Operaio (in linea con il 2014).

In aumento le frange sovraniste: il Partito Riformista di Alternativa Democratica passa dal 7,53 al 10 per cento, mentre gli estremisti di destra dei Pirati raddoppiano quasi i loro consensi, dal 4,2 al 7,7 per cento. Volt, la nuova formazione giovanile paneuropea, si ferma al 2,11 per cento.

