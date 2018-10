Stasera in tv | Cosa vedere stasera in tv | La guida ai programmi televisivi e ai film che andranno in onda questa sera | Il palinsesto completo, canale per canale | Rai, Mediaset, Premium, Sky: la programmazione di oggi in tv

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata.

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 19 ottobre 2018 Stasera su Rai 1: 20:00 – Tg1

20:30 – I Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

23:53 – TG1 60 Secondi

23:55 – TV7

01:00 – TG1 NOTTE Stasera su Rai 2: 20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Criminal Minds – Polvere e ossa – Terrore al neon

22:56 – Derek

23:45 – TG 2 Punto di Vista

00:10 – CALCIO & MERCATO Stasera su Rai 3: 19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Gli ultimi saranno gli ultimi

23:10 – Rabona – Il colpo a sorpresa

00:00 – TG3 Linea notte Stasera su Rai 4 19:28 – Ghost Whisperer IV ep.7

20:25 – Lol 🙂 II ep.58

21:04 – Sicario

23:10 – Wonderland pt.3

23:39 – Grimsby – Attenti a quell’altro

01:08 – Criminal Minds: Beyond Borders II ep.2 Stasera su Canale 5: 20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:24 – SOLO – SECONDA STAGIONE – 1aTV

23:30 – MATRIX

01:30 – TG5 – NOTTE Stasera su Italia 1: 18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – SUPER UOMINI

20:30 – C.S.I. MIAMI – RICATTI

21:27 – PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO – 1 PARTE

22:24 – TGCOM

22:27 – METEO.IT

22:30 – PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO – 2 PARTE

23:45 – HELLBOY: THE GOLDEN ARMY – 1 PARTE

00:42 – TGCOM

00:45 – METEO.IT

00:48 – HELLBOY: THE GOLDEN ARMY – 2 PARTE Stasera in tv 19 ottobre 2018 su Rete 4: 18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTO GRADO

00:30 – GRAND TOUR D’ITALIA – SULLE ORME DELL’ECCELLENZA Stasera su Canale 20: 20:40 – THE BIG BANG THEORY II – LA SUBLIMAZIONE BARBARICA

21:00 – UNA NOTTE DA LEONI 3 – 1 PARTE

22:06 – TGCOM

22:11 – METEO

22:13 – UNA NOTTE DA LEONI 3 – 2 PARTE

23:10 – TAKEN – LA SPIA

23:58 – SPECIALE L’ISOLA DI PIETRO 2

00:00 – I FIGLI DEGLI UOMINI – 1 PARTE

00:49 – TGCOM

00:54 – METEO

00:56 – I FIGLI DEGLI UOMINI – 2 PARTE Stasera su Paramount Channel: 20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:40 – LA TATA

21:10 – PADRE BROWN

00:00 – VOGLIA DI TENEREZZA Stasera su Rai Movie: 20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Il vice sceriffo

21:10 – Qualcosa di speciale

23:00 – Roma Daily

23:15 – Do Not Disturb – Non disturbare Stasera su Cine Sony: 20:35 – Torta di Riso

21:00 – Wolf – La belva è fuori

23:25 – Mary Reilly

01:25 – Io tigro, tu tigri, egli tigra Stasera su Iris: 20:05 – A-TEAM IV – UN RAGAZZO CHE PROMETTE BENE

21:00 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI

23:10 – ASSASSINS

01:38 – LA PECCATRICE Stasera su Tv8: 19:35 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2018 – Le audizioni

23:55 – Master – Chef Italia 7 Stasera su Italia 2: 19:50 – NARUTO SHIPPUDEN – MODALITA’ EREMITICA – LIMITE MASSIMO RAGGIUNTO

20:20 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN CONTRO VIDEL

20:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN SI ISCRIVE AL NUOVO TORNEO MONDIALE

21:15 – SILENT HILL

23:45 – LE ULTIME ORE DELLA TERRA Stasera su La 5: 19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 2 PARTE

23:40 – IL PADRE DELLA SPOSA

00:40 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE Stasera su Cielo: 19:55 – Affari al buio Mary ha fatto centro

20:15 – Affari di famiglia Fuoristrada

20:25 – Affari di famiglia Preziose incisioni

21:25 – Le età di Lulù

23:00 – Sex Researchers Ep. 3

00:55 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 4 Stasera su Nove: 20:00 – Operazione N.A.S. – 1^TV

20:20 – Cucine da incubo Italia – La Croce del Gallo

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

23:00 – La confessione – 1^TVGiancarlo Magalli

23:30 – La confessione – 1^TVValentina Nappi

23:55 – Fratelli di Crozza Stasera su La 7: 20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live > Ospite Michael Moore

00:50 – TG LA7 Notte Stasera su La 7d: 20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – FANTASMI DEL PASSATO

23:20 – Josephine, Ange Gardien – UNA STORIA INGARBUGLIATA

01:15 – La mala educaxxxion Stasera su Real Time: 20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Bake Off Italia: dolci in forno

22:45 – Il castello delle cerimonie – Anna e Marco

23:15 – Il castello delle cerimonie – Diciottesimo Camilla

23:50 – ER: storie incredibili – Chi lo ha colpito? Stasera su Spike: 21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIRSotto il segno di Cupido

21:30 – CACCIA MORTALE

23:30 – TABU Stasera in tv 19 ottobre 2018 su Sky Cinema 1: 21:15 – Testimone d’accusa

23:35 – 40 sono i nuovi 20

01:20 – Una famiglia

