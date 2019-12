Stasera in tv 28 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 28 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 28 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Porta dei Sogni

Questa sera su Rai 1 va in onda La Porta dei sogni, show condotto da Mara Venier che racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita o che vogliono ricongiungersi ad affetti lontani, chiedere scusa o dire grazie, che cercano il perdono o vogliono fare una sorpresa.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di N.C.I.S. Durante la nottata di Halloween, vengono ritrovati due cadaveri nel bagno di un’area di servizio. Una delle vittime, Anderson Kohl, è un ex collega di Torres.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – In arte Gianna

Questa sera su Rai 3 va in onda In arte – Gianna, il programma con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Due nuove serate speciali per raccontare due artiste che hanno saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del loro tempo: Ornella Vanoni e Gianna Nannini.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – La giustizia di una madre

Su Rete 4 va in onda il film La giustizia di una madre, thriller con J. Bissett e S. Grey.

Trama: Inedito thriller al confine tra legalita’ e giustizialismo. La madre e la sorella di un bambino scomparso si convincono che l’autore del rapimento sia l’ambiguo vicino di casa. Sebbene non abbiano alcuna prova, decidono di prenderlo in ostaggio e di costringerlo a confessare.

STASERA IN TV 28 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – 55 passi al sole

Su Canale 5 stasera va in onda uno speciale per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti.

GUIDA TV 28 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Daddy’s home 2

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Daddy’s home 2, commedia con Mark Wahlberg e Will Ferrell.

Trama: Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all’aeroporto arrivano i loro padri: l’attraente padre di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze cosi’ si trasformano in un vero caos.

PROGRAMMI TV 28 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Assassinio sul treno

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Assassinio sul treno, con Margaret Rutherford e Charles Tingwell.

Trama: Attraverso il finestrino di un treno, l’anziana Miss Marple scorge un uomo intento a strangolare una ragazza. La polizia non dà retta al suo racconto, ma un bibliotecario sì. I due cominciano a indagare: travestiti da casellanti, perlustrano la linea ferroviaria e scoprono una traccia che porta alla villa dei Crackenthorpe, presso cui Miss Marple si fa assumere come cameriera.

PROGRAMMI TV 28 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Un Natale inaspettato

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale inaspettato, con Brooke Nevin e Michael Cassidy.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 27 dicembre 2019, programmi e film: La vita è bella, Abel – Il figlio del vento Stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019, programmi e film: Cenerentola, All Together Now Stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019, programmi e film: La Bella e la Bestia, Il peggior Natale della mia vita

Trama: Per Elle, una dirigente molto ambiziosa, il Natale è il momento più atteso dell’anno e, come sempre, aspetta con impazienza la grande festa natalizia con gli amici. Questa volta però la sua serenità viene compromessa dalle difficoltà riscontrate sul lavoro. Il suo collega Max, dal quale è molto attratta, entra in competizione con lei per avere la stessa promozione. Vincerà l’amore o il desiderio di fare carriera?

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – A un metro da te

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film A un metro da te, con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson.

Trama: Stella Grant ha quasi 17 anni, è attaccata al suo laptop e adora i suoi amici. A differenza dei coetanei, passa la maggior parte del tempo in ospedale a causa della fibrosi cistica che l’affligge. La sua vita è fatta di routine, limiti e autocontrollo, fino al giorno in cui non conosce il bel Will Newman, malato come lei. Ne nasce subito un flirt, sebbene siano costretti a mantenere una certa distanza di sicurezza per le loro condizioni di salute. Man mano che il loro legame si intensifica, aumenta il desiderio di infrangere le regole ma la situazione si complica quando per Will ribellarsi significherebbe mettere a repentaglio le sue cure.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19.40 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 2

20.40 – Wolverhampton – Man City (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro tra Wolverhampton e Man City.

SKY UNO

19:40 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

21:15 – MasterChef Italia Ep. 3

Questa sera su Sky Uno va in onda, in replica, il terzo episodio della nuova edizione di Masterchef.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI