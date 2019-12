55 passi nel sole, stasera su Canale 5 lo show con Al Bano e Romina: ospiti e anticipazioni

Torna questa sera, 28 dicembre 2019, 55 passi nel sole, lo show con Al Bano e Romina per celebrare i loro 55 anni di carriera. Lo spettacolo, già andato in onda a inizio anno, viene riproposto da Canale 5 durante queste festività natalizie: appuntamento alle 21.20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Per l’occasione ci saranno tanti ospiti, che si esibiranno nelle storiche canzoni della coppia più amata della musica italiana.

Nel corso dello show, il cantante ripercorre la sua vita artistica e privata in compagnia della famiglia. Aneddoti familiari e curiosità sono invece affidati alle figlie, Cristel e Romina Junior. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su 55 passi nel sole

55 passi nel sole, anticipazioni e ospiti

55 passi nel sole è un grande show che Canale 5 ripropone stasera, 28 dicembre 2019, dalle 21.20. Al Bano si esibisce in prima serata sul palco di Canale 5, accompagnato dall’immancabile Romina e dalla loro figlia Cristel Carrisi la quale, per l’occasione, conduce lo show. Oltre a Cristel, partecipano anche Yari e Romina Jr (gli altri due figli di Al Bano e Romina).

Lo show è composto principalmente dai più grandi successi del cantante pugliese, accompagnati anche da duetti inediti. Al loro fianco vari ospiti tra i più amati dal pubblico. Tra questi Pippo Baudo, il noto presentatore che è stato uno dei primi a credere nel talento di Al Bano proprio in quella trasmissione, “Settevoci”, grazie alla quale il cantante ha vinto per ben quattro settimane consecutive la prova dell’applausometro.

A Baudo si uniscono Lino Banfi, con il quale Al Bano è impegnato per una fiction girata in Puglia, J-Ax, che Al Bano definisce “una rivelazione”, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli. Gli altri ospiti attesi sono Beppe Fiorello, Iva Zanicchi, Michele Placido e, dritti da “The Voice”, Raimondo Cataldo e Maryam Tancerdi.

Tutto quello che c’è da sapere sugli ospiti dello show con Al Bano e Romina

55 passi nel sole, dove vedere in tv e in streaming

55 passi nel sole va in onda questa sera, 28 dicembre 2019, su Canale 5 alle ore 21:20 (prima serata). Se avete bisogno della diretta streaming, potete consultare il servizio MediasetPlay che, grazie alla funzione on demand, permette di recuperare anche in un secondo momento quello che è andato in onda sui canali Mediaset. Se non avete modo di guardare in diretta lo show, non vi preoccupate: basta consultare Mediaset Play per il servizio on demand e il gioco è fatto.