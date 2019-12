La porta dei sogni, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show di Mara Venier

Si sposta al sabato La porta dei sogni, la trasmissione condotta da Mara Venier, dopo gli ascolti non esaltanti della prima puntata della scorsa settimana. Appuntamento dunque stasera, 28 dicembre 2019, in prima serata su Rai 1.

Appena 2.781.000 spettatori pari al 14.4% di share non sono certo soddisfacenti per l’ammiraglia Rai, anche se non è chiaro se lo spostamento è temporaneo o definitivo. Come sempre tante storie e ospiti per il programma condotto dalla Venier, capace di trascinare gli spettatori nelle vicende umane dei protagonisti.

Al centro del programma storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono e gratitudine. In ogni puntata vengono raccontate sei storie, con protagonisti persone che vogliono raggiungere il loro determinato sogno.

Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata de La porta dei sogni di oggi su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su La porta dei sogni

La porta dei sogni anticipazioni: le storie e gli ospiti della seconda puntata

Sei storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono e gratitudine. Emozioni forti e vere, che Mara Venier racconterà con il suo solito tatto. Sarà infatti proprio la conduttrice ad accompagnare le persone nella realizzazione del sogno di una vita.

Per farlo, come il titolo stesso del programma suggerisce, le persone dovranno così attraversare La Porta dei Sogni, ossia l’elemento caratteristico della scenografia del programma, che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Al centro del secondo appuntamento alcune storie come: ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti, l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, attraverso il proprio talento sportivo.

Gli ospiti della seconda puntata saranno: Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Enrico Brignano. Appuntamento dunque con la seconda puntata de La porta dei sogni per stasera, 28 dicembre 2019, su Rai 1 dalle 21.25.