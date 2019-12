In arte Gianna: stasera su Rai 3 l’intervista a Gianna Nannini

Nuovo appuntamento con In arte, il programma in prima serata su Rai 3 condotto da Pino Strabioli. La trasmissione è dedicata alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Dopo la prima puntata che ha visto ospite Ornella Vanoni, spazio stasera, 28 dicembre 2019, ad un’altra icona della musica come Gianna Nannini.

Per tutti i fan della rocker, l’appuntamento imperdibile è alle 21.15 su Rai 3. Padrone di casa è Pino Strabioli, che con il suo garbo e la sua eleganza accompagnerà il pubblico da casa nel racconto di questa grande artista.

A lui Gianna Nannini si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. Tanti i momenti e i racconti inediti e divertenti, che rendono il programma piacevole e adatto a tutto la famiglia. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibile carriera. Un’intervista intensa e inedita a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Tra eventi storici, concerti, canzoni e videoclip, la cantante toscana ascolta anche le interviste ai colleghi, e non solo, che l’hanno sempre amata: da Carmen Consoli a Irene Grandi e Selvaggia Lucarelli.

Nella prima parte della puntata verrà ripercorsa la vita privata e la carriera artistica della cantautrice Gianna Nannini, mentre nella seconda vedremo vari filmati, molti tratti dalle teche Rai, con le più famose canzoni della Nannini. Appuntamento dunque stasera, 28 dicembre 2019, dalle 21.15 su Rai 3 con In arte Gianna.

