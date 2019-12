Stasera in tv 21 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 21 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 21 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti Speciale Telethon

Questa sera su Rai 1 va in onda un appuntamento speciale di Soliti Ignoti dedicato a Telethon. Conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi i n studio come concorrenti d’eccezione. La vincita della serata sarà interamente devoluta a Telethon.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di N.C.I.S. Mentre Gibbs cerca di godersi qualche giorno di vacanza nella sua baita in montagna, un uomo rapina un furgone portavalori e fugge all’interno di una base della Marina…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete – Londra

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con Città Segrete – Londra. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte i palazzi, gli enigmi di un’altra gra nde capitale:Londra Ogni luogo e monumento che scorrerà davanti agli occhi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

Su Rete 4 va in onda il film U.S. Marshals – Caccia senza tregua con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey jr., Joe Pantoliano, Kate Nelligan.

Trama: Vi ricordate il fuggitivo? Lo stesso agente ora da la caccia a un uomo di colore accusato ingiustamente di un duplice omicidio, ma attenzione il fugiasco sembra essere coinvolto con la CIA.

Trailer:



STASERA IN TV 21 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu si que vales – L’album

Su Canale 5 stasera va in onda lo speciale di Tu si que vales – L’album. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

GUIDA TV 21 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Mamma ho preso il morbillo

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Mamma ho preso il morbillo con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, David Thornton.

Trama: Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex e’ ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo trasforma l’abitazione in una perfetta trappola dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti…

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 21 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide.

PROGRAMMI TV 21 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Natale a Rocky Mountain

Su Tv8 questa sera va in onda il film Natale a Rocky Mountain.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Welcome Home – Uno sconosciuto in casa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Welcome Home – Uno sconosciuto in casa.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 21 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20.30 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva

21.30 – Buffa racconta Gigi Riva

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Buffa racconta Gigi Riva. A 50 anni dallo storico scudetto conquistato dal Cagliari, il racconto di Federico Buffa dedicato a Gigi Riva.

SKY UNO

19.40 – Antonino Chef Academy

21.15 – MasterChef Italia

Questa sera su Sky Uno va in replica il cooking show MasterChef Italia.

