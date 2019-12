Soliti Ignoti – Speciale Telethon: questa sera giocheranno i vip

Sabato 21 dicembre 2019, per terminare una settimana importante dedicata alla ricerca Telethon, andrà in onda uno speciale di Soliti Ignoti – Il Ritorno.

In prima serata, infatti, vedremo partecipare al quiz tantissimi vip su Rai 1, pronti a mettersi in gioco per una giusta causa.

Di seguito, ecco le anticipazioni della puntata speciale dei Soliti Ignoti dedicati a Telethon.

Soliti Ignoti – Speciale Telethon, le anticipazioni della puntata stasera

Al teatro delle vittorie arriveranno tantissimi ospiti questa sera, ospiti importanti, vip del mondo dello spettacolo che si cimenteranno in prima persona nel game show più popolare di Rai 1, solitamente campione negli ascolti.

Soliti Ignoti si sposta però in prima serata e porta in casa propria tanti vip. Ecco di chi si tratta: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli.

Tra questi ospiti, alcuni giocheranno la partita cimentandosi nell’indagine per indovinare il maggior numero di identità presenti in studio e poi vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon.

Altri, invece, faranno semplicemente parte del gruppo di identità da svelare. Altri ancora saranno ospiti speciali, pronti a regalare tante sorprese e momenti di grande spettacolo al pubblico di Rai 1.

Questo non è il primo appuntamento televisivo dedicato a Telethon. Già dallo scorso fine settimana, la Rai ha dato molta attenzione alla causa di Telethon, organizzando una serata concerto proprio sul primo canale di Viale Mazzini. Anche allora tanti sono stati i vip che, condotti da Antonella Clerici, hanno supportato la causa, come Serena Rossi, Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Francesco Pannofino, Giusy Ferreri e Pippo Baudo.

Per tutta la settimana, diversi programmi sui canali minori della Rai hanno dato spazio alla ricerca e alla sua importanza.

Soliti Ignoti Speciale Telethon vi aspetta sabato 21 dicembre 2019 dalle ore 20:35 su Rai 1.