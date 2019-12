Mamma ho preso il morbillo, film cult degli anni ’90: trama, cast e streaming

Si avvicina Natale e Italia 1 lo dimostra proponendo in tv film tipici della stagione. Motivo per cui non poteva mancare Mamma ho preso il morbillo, film cult degli anni ’90 che ha reso celebre una piccola star, Alex D. Linz.

Il film, diretto da Raja Gosnell, è il terzo capitolo della saga Home Alone.

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast?

Mamma ho preso il morbillo, la trama del film

Un microchip di un computer, all’interno del quale si trovano tutti i piani segreti del governo, viene portato via dal Dipartimento della Difesa americano. I criminali nascondono il microchip in una macchina giocattolo, sperando di poterlo rivendere al mercato nero. Peccato che l’automobile venga venduta ai genitori del piccolo Alex Pruitt, un bambino di otto anni veramente pestifero.

Alex vive a Chicago, è il figlio minore di una larga famiglia. Sua mamma lavora ed è spesso fuori casa, così come suo padre. Un giorno, mentre Alex è solo in casa, arrivano quattro spie nel suo quartiere, pronti a recuperare il microchip e Alex darà loro filo da torcere.

Mamma ho preso il morbillo, il cast

Chi vediamo nel cast? Di seguito, l’elenco degli attori.

Alex D. Linz: Alex Pruitt

Olek Krupa: Peter Beaupre

Rya Kihlstedt: Alice Ribbons

Lenny von Dohlen: Burton Jernigan

David Thornton: Earl Unger

Haviland Morris: Karen Pruitt

Kevin Kilner: Jack Pruitt

Scarlett Johansson: Molly Pruitt

Seth Smith: Stan Pruitt

Marian Seldes: Signora Hess

Christopher Curry: Agente Stuckey

Pat Healy: Agente Rogers

Mamma ho preso il morbillo, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Mamma ho preso il morbillo? Il film viene proposto nuovamente in tv su Italia 1 sabato 21 dicembre 2019, alle ore 21:20.

Potrebbero interessarti Città Segrete, lo speciale di questa sera è su Londra: le anticipazioni Soliti Ignoti – Speciale Telethon: questa sera giocheranno i vip Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 21 dicembre

Chi vuole seguirlo in diretta tv può sintonizzarsi al canale 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a MediasetPlay e seguirlo tramite pc, smarthone e tablet.