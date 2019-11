Stasera in tv 9 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 9 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 9 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – Questione di karma

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Questione di karma, divertente commedia del 2017 con Fabio De Luigi, Elio Germano e Isabella Ragonesi.

Trama: Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia di industriali, ma più che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo. L’incontro con un eccentrico esoterista francese gli cambia la vita: lo studioso infatti afferma di aver individuato l’attuale reincarnazione del padre di Giacomo. Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato in realtà solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. quella di oggi è la puntata numero 22 della stagione 16 , dal titolo “Vendetta o giustizia”.

Trama: Il giudice Deakin e altri quattro giudici sono stati, negli anni, i mandanti di sei omicidi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:40 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda l’ultimo appuntamento con Le ragazze, il programma di approfondimento che racconta l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, tramite il punto di vista delle “nostre ragazze”, figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. A condurre è Gloria Guida.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Oliver Twist

Su Rete 4 va in onda il film Oliver Twist, film del 2005 con Barney Clark, Ben Kingsley, Leanne Rowe, Mark Strong, Jamie Foreman.

Trama: Sfuggito dall’istituto di giovani orfani, Oliver Twist si unisce ad un gruppetto di ladruncoli di strada. Ma al primo colpo viene arrestato dalla polizia; quella che potrebbe sembrare una tragedia per il ragazzo si dimostrerà, però, una svolta felice visto che, una volta scagionato dalla testimonianza del libraio, viene accolto dal signor Brownlow nella sua lussuosa casa. Ma i guai per il piccolo Oliver non sono ancora finiti.

STASERA IN TV 9 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Tu si que Vales

Su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Tu sì que vales, il programma che vede schierati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari pronti a valutare artisti e sportivi di qualsiasi disciplina. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Sabrina Ferilli quest’anno è il rappresentante della giuria popolare.

Le anticipazioni della puntata di stasera

GUIDA TV 9 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Madagascar

Su Italia 1 questa sera arriva il film d’animazione Madagascar, un cult del 2005.

Trama: Animali di uno zoo cittadino si annoiano di fare sempre le stesse cose. Scappano dalla routine ma finiscono dispersi in Madagascar.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 9 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Little Murders, tratta dalla seconda stagione.

PROGRAMMI TV 9 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 6 novembre, programmi e film: La La Land, Oltre la soglia, Volevo fare la rockstar Stasera in tv martedì 5 novembre, programmi e film: La nostra terra, Borussia Dortmund-Inter, Il collegio Stasera in tv domenica 3 novembre, programmi e film: I ragazzi dello Zecchino d’Oro, Che Tempo Che Fa, Le Iene

20:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:30 – Il natale di Beth

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il natale di Beth, commedia americana diretta da Terry Ingram.

Trama: Una giovane attrice che vive a New York ritorna nella sua piccola città dove è cresciuta per trascorrere le vacanze di Natale con i suoi cari. Il paese è cambiato molto da quando, dieci anni prima, si era trasferita per cercare nuove opportunità di lavoro nella Grande mela. Forse i suoi sogni di attrice possono realizzarsi proprio qui.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 100x100Cinema

21:15 – Un’avventura

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un’avventura, con protagonisti Michele Riondino e Laura Chiatti.

Trama: Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica sulle note di Battisti e Mogol. Puglia, anni 70: la ribelle Francesca torna nel paese natio e Matteo vuole riconquistarla.

STASERA IN TV 9 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – ATP Finale Preview

20:45 – Inter-Verona

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in replica la partita di Serie A tra Inter e Verona.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – X Factor 2019 – Live

Questa sera su Sky Uno arriva X Factor 2019 con una nuova puntata in replica.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI