Le ragazze, anticipazioni dell’ultima puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida

Ultima puntata de Le ragazze, la trasmissione di Gloria Guida su Rai 3 che ogni sabato ha raccontato l’Italia e la sua evoluzione sociale nel corso dei decenni. L’ultimo appuntamento va in onda stasera, 9 novembre 2019, su Rai 3 dalle 21.40. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Un racconto dell’Italia di ieri e di oggi, attraverso le storie e il punto di vista particolare delle donne. Per ogni decennio assisteremo al racconto di una ragazza, con la propria storia di sofferenza, passione e riscatto.

A condurre e fare da fil rouge dei vari racconti è Gloria Guida, che accompagnerà il telespettatore nella vita delle ospiti con il suo solito garbo.

Le anticipazioni della puntata della scorsa settimana

Ad impreziosire le loro storie, le immagini e i filmati delle protagoniste, che si integrano a quelli disponibili nel grande archivio delle Teche Rai.

Di seguito le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata de Le ragazze, in onda sabato 9 novembre 2019 dalle 21.40.

Le ragazze, le anticipazioni della puntata di stasera 9 novembre

L’ultima puntata di stasera si apre come di consueto con la Ragazza più anziana: si tratta di Elena Marinucci, un’avvocatessa aquilana nata negli anni ’20. Sin da giovane si occupa di politica: è stata in prima linea per il divorzio e poi responsabile femminile del Partito Socialista in era craxiana.

Si passa poi agli anni ’50, con il racconto di due ragazze. La prima è Rosanna Vaudetti, storica Signorina Buonasera, annunciatrice e conduttrice Rai dal 1961 al 1998. La seconda è un’operaia, Renata Arzani, entrata in fabbrica come metalmeccanica a soli 17 anni.

Potrebbero interessarti Madagascar: trama, curiosità e streaming del film in onda su Italia 1 Tu si que vales 2019: le anticipazioni della quarta puntata di stasera, 9 novembre Indiana Jones e l’ultima crociata: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Ci si sposta così negli anni Ottanta. A le Ragazze incontreremo quindi Cecilia Gasdia, nota soprano e Direttore Artistico dell’Arena di Verona, e Debora Corbi, la prima donna soldato italiana, oggi ufficiale dell’Aeronautica.

Infine, come di consueto, spazio a una ragazza dei giorni nostri. Si tratta di Maria Cerbone, una giovane ragazza napoletana. La sua vita è stata però segnata dalla sua prima storia d’amore, con un ragazzo fortemente geloso di lei. Una gelosia ossessiva, fino alla violenza.

Appuntamento dunque stasera 9 novembre 2019 su Rai 3 con la sesta e ultima puntata della nuova stagione de Le ragazze.