Le ragazze, anticipazioni della quinta puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida

Nuovo appuntamento con Le ragazze, la trasmissione di Rai 3 in prima serata condotta da Gloria Guida. La quinta puntata, in onda stasera 2 novembre 2019, vede altri racconti di donne e delle loro vite, protagoniste degli ultimi decenni.

Le ragazze in effetti è un racconto dell’Italia di ieri e di oggi, attraverso le storie e il punto di vista particolare delle donne. Per ogni decennio ci sarà il racconto di una Ragazza, con le proprie vicissitudini fatte di sofferenza, riscatto e passione.

A fare da fil rouge di questo racconto, Gloria Guida, che con la sua eleganza e garbo accompagnerà i telespettatori nel conoscere la storia di queste donne, famose o meno. Ad impreziosire ogni puntata, le immagini e i filmati delle protagoniste, che si integrano a quelli disponibili nel grande archivio delle Teche Rai.

Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata de Le ragazze, in onda sabato 2 novembre 2019 dalle 21.40.

Le ragazze, le anticipazioni della puntata di stasera 2 novembre

La puntata di stasera si apre con il racconto di Giosetta Fioroni, classe 1932, pittrice di fama internazionale. Una giovane donna degli anni ’50 che grazie al suo talento è riuscita ad entrare nel gruppo di artisti della Scuola di Piazza del Popolo.

Spazio poi a un grande talento della musica italiana degli anni Sessanta, Gigliola Cinquetti. A solo 16 anni, nel 1964, la cantante ha trionfato a Sanremo con il brano Non ho l’età, ottenendo grande successo. Sempre per quanto riguarda gli anni Sessanta, a Le Ragazze di stasera c’è Nora Rizzi, preside napoletana che ha sfidato la camorra.

Ci si sposta poi agli anni ’90. Si tratta di Antonia Klugmann, già giudice di MasterChef e chef stellata di origini triestine, e Daniela Manzitti, che è riuscita a riscattarsi, dopo aver conosciuto uomini violenti, facendo arrestare il figlio spacciatore.

Infine, come di consueto, la storia di una ragazza dei giorni nostri. Si tratta di Flavia Rizza, 21 anni, che per molto tempo è stata vittima di bullismo ma è riuscita a reagire: racconterà come e grazie a chi è stata capace di ribellarsi, e cosa tutto ciò le ha insegnato.

Appuntamento dunque stasera 2 novembre 2019 su Rai 3 con la quinta puntata della nuova stagione de Le ragazze.