Questione di karma, trama del film di stasera su Rai 1: di cosa parla

Stasera, sabato 9 novembre 2019, su Rai 1 va in onda un film con una trama molto divertente, ma che invita anche a far riflettere: stiamo parlando di Questione di karma, pellicola del 2017 diretta da Edoardo Falcone e con protagonisti Fabio De Luigi ed Elio Germano.

Il titolo del film è emblematico perché il protagonista, Giacomo (interpretato da De Luigi), è un uomo che crede fortemente nell’esoterismo. A tal punto da convincersi che il defunto padre si sia incarnato in un altro uomo, Mario Pitagora (Elio Germano), che non esiterà ad approfittarsi di lui per spillargli dei soldi. Per poi, tuttavia, tornare sui suoi passi.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Questione di karma

Cresce dunque l’attesa su Rai 1 per il film di questa sera: nell’attesa, diamo un’occhiata alla trama e alla storia raccontata nel film Questione di karma.

Questione di karma, la trama del film

Di cosa parla Questione di karma? Il film racconta la storia di Giacomo, un ricchissimo erede di industriali che però non si è mai voluto interessare dell’azienda di famiglia. Del resto, da quando il padre Ulisse si è suicidato (Giacomo aveva solo 4 anni) la sua vita è cambiata per sempre.

Il ragazzo, infatti, non è mai riuscito a elaborare del tutto il lutto del padre. Inoltre, ha fatto fatica ad accettare che la madre si sia risposata con un uomo interessato solo al suo denaro, che si scopre fosse anche il suo amante quando il padre era ancora in vita. Così, adesso è la figlia della madre e di quest’uomo (Ginevra) a gestire l’azienda di famiglia e questo è un altro motivo, per Giacomo, per interessarsi di altro.

Ma cosa interessa allora a Giacomo? Lui preferisce dedicare i suoi sforzi e la sua mente alle fantasie: non guida, non lavora, vive in modo agitato e soprattutto ama studiare. Crede fortemente nella reincarnazione e, dopo aver letto una serie di libri sull’esoterismo, si lascia convincere da un santone francese che il padre si è incarnato in un uomo che vive in un piccolo paesino del Centro Italia, Mario Pitagora.

Giacomo non esita a mettersi alla ricerca di quest’uomo. Mario è un nullatenente, nullafacente, non ha lavoro ma solo tantissimi debiti, oltre a problemi coniugali e con i figli. Quando incontra Giacomo e scopre che è un ricco ereditiere, decide di approfittarne per risolvere i suoi problemi. Giacomo, convinto che tra loro ci sia un’amicizia vera, lo asseconda in tutto. Ma alla fine, tra i due si instaurerà un rapporto sincero che cambierà per sempre la vita di entrambi.

L’appuntamento con il film Questione di karma è per stasera, sabato 9 novembre 2019, su Rai 1 a partire dalle 21:35.

Dove vedere in streaming il film Questione di karma