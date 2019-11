Questione di karma: trama, cast, trailer e streaming del film | Stasera Rai 1

Rai 1 ha scelto la comicità per la prima serata di sabato 9 novembre 2019: i telespettatori, infatti, a partire dalle 21:35 potranno godersi il film Questione di karma, uscito al cinema nel 2017 per la regia di Edoardo Falcone.

Grandi protagonisti della commedia comica sono Fabio De Luigi e Elio Germano, in un mix di risate ed esoterismo, con sullo sfondo il tema del riscatto sociale e dell’amicizia vera.

In attesa della messa in onda, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film Questione di karma: dalla trama al cast completo, dal trailer ufficiale fino alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Questione di karma, la trama del film

Giacomo (Fabio De Luigi) è il primogenito di una ricca famiglia di industriali. È una persona molto stravagante, che nella sua vita ha molto sofferto a causa della scomparsa del padre, suicidatosi quando lui aveva solo 4 anni.

Nonostante la ricchezza, Giacomo si è sempre disinteressato dell’azienda di famiglia, preferendo occuparsi delle sue tante passioni. Tra queste lo studio e, soprattutto, l’esoterismo. Così, quando un fantomatico e alquanto eccentrico guru francese gli spiega che il padre che tanto gli manca si è incarnato in un altro uomo e che può indicargli dove egli si trovi, decide di dedicarsi appieno a questa ricerca.

L’uomo in cui si sarebbe reincarnato il padre è un certo Mario Pitagora (Elio Germano), un uomo che vive in un paesino del Centro Italia e che ha parecchi problemi. Sia dal punto di vista economico, visto che non ha un soldo, sia familiare, visto che viene ripudiato da moglie e figli. Giacomo va a cercarlo e i due stringono amicizia: inizialmente Mario sarà interessato solo ai soldi dell’ingenuo Giacomo. Ma pian piano, il loro rapporto si evolverà fino a cambiare la vita di entrambi.

Questione di karma, il cast completo

Come già anticipato, a guidare il cast della commedia di stasera ci sono Fabio De Luigi, campione della comicità all’italiana, ed Elio Germano, che invece nella sua carriera si è distinto anche per aver interpretato alcuni ruoli particolarmente drammatici.

Ma al film hanno preso parte anche molti altri attori. Ecco l’elenco completo e, accanto al nome di ogni interprete, anche quello del personaggio a cui ha prestato il volto per il film Questione di karma:

Fabio De Luigi – Giacomo

Elio Germano – Mario Pitagora

Daniela Virgilio – Serena

Valentina Cenni – Alessandra

Massimo De Lorenzo – Ernesto

Corrado Solari – Antiquario

Isabella Ragonese – Ginevra

Philippe Leroy – Ludovico Stern

Eros Pagni – Fabrizio

Stefania Sandrelli – Caterina

Questione di karma, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film in onda stasera su Rai 1:

Questione di karma, dove vedere in tv e in streaming il film

Il film Questione di karma va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per sabato 9 novembre 2019 a partire dalle 21:35. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire il film Questione di karma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è completamente gratis) e potrete poi vedere la pellicola sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

