Stasera in tv 30 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 30 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 30 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto

Questa sera su Rai 1 torna l’appuntamento con le repliche del Commissario Montalbano, che continua a mietere successi negli ascolti tv. L’episodio di stasera è La vampa di agosto, andato in onda per la prima volta a novembre 2008.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 torna l’appuntamento – il terzo della stagione – con Stasera tutto è possibile, il simpatico programma condotto quest’anno da Stefano De Martino e con tanti ospiti che si cimentano in alcune prove in cui l’unico obiettivo è divertire e divertirsi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 arriva una nuova puntata di Presa diretta, il programma di inchieste e di approfondimento condotto da Riccardo Iacona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 questa sera va in onda il consueto appuntamento settimanale con Quarta repubblica, condotto da Nicola Porro, con tanti ospiti e l’approfondimento sui principali temi dell’agenda politica, economica e sociale del nostro paese.

STASERA IN TV 30 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera arriva la quarta puntata di Temptation Island Vip, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi e con al centro le storie di sei coppie composte da personaggi famosi, che vogliono testare la tenuta della loro relazione durante un periodo di distanza.

GUIDA TV 30 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Rambo 2 – La vendetta

Su Italia 1 questa sera è in programma il secondo capitolo della saga di Rambo, con Sylvester Stallone: arriva Rambo 2 – La vendetta.

Trama: Condannato per i fatti narrati nel primo film ai lavori forzati (è costretto a spaccare pietre in un penitenziario ), il reduce della guerra vietnamita John Rambo viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ritornare nel nord del Vietnam per una nuova missione.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 30 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Il socio

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Il socio, con Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn.

Trama: Il neoavvocato Mitch McDeere, rifiuta le offerte di importanti studi legali per entrare in una oscura società di Memphis, in vista di un brillante futuro. Da un giorno all’altro, infatti, si ritroverà immerso nel benessere. Ma la medaglia ha sempre due facce. La società per la quale lavora, e’ incaricata di dare un volto pulito ai traffici del crimine organizzato.

PROGRAMMI TV 30 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – 4 Ristoranti S5 Ep4

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Agente 007 – Bersaglio mobile

Su Tv8 questa sera arriva il film Agente 007 – Bersaglio mobile, con Roger Moore, Tanya Roberts, Grace Jones, Christopher Walken.

Trama: Il magnate Max Zorin vuole provocare un terremoto che distrugga Silicon Valley per detenere il monopolio della produzione mondiale di microchip e imporre così le proprie leggi di mercato. James Bond riesce a mandare a monte i piani del criminale. Con l’aiuto, naturalmente, di bellissime donne e con la benedizione, per una volta, persino del KGB. Ultimo 007 dell’era Roger Moore, con l’attore un po’ stanco e troppo spesso (visibilmente) sostituito dalle controfigure.

Ecco il trailer del film:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – No Escape – Colpo di stato

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Dragon Trainer – Il mondo nascosto, terzo capitolo della celebre saga di animazione.

Trama: Hiccup, finalmente diventato leader di Berk, governa in maniera saggia per assicurare un clima di pace e serenità al suo popolo. E Sdentato è diventato il nuovo Alfa, il drago da cui tutti gli altri draghi si lasciano guidare, quindi per una volta tanto uomini e draghi convivono in pace assoluta. La situazione però precipiterà quando farà capolino Grimmel il Grifagno, l’assetato killer di Furie Buie che si mette sulle tracce di Sdentato e stringe una pericolosa alleanza con i nemici di Hiccup.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 30 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:15 – Sky Calcio Live (diretta)

20:50 – Manchester Utd – Arsenal (diretta)

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta il big match tra Manchester United e Arsenal, valido per la settima giornata della Premier League inglese.

SKY UNO

19:45 – Kitchen Duel 1^TV

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell”s Kitchen USA

Questa sera su Sky Uno arrivano in prima tv i nuovi episodi di Hell”s Kitchen USA, con il temibile Gordon Ramsay.

