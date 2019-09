Il Commissario Montalbano in replica con la puntata “La vampa d’agosto” il 30 settembre 2019

Il Commissario Montalbano è inarrestabile. La sua presenza a cadenza fissa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini è sempre premiata agli ascolti: il pubblico italiano non si stanca mai delle avventure del temerario Salvo nella sua Sicilia, tanto che anche lunedì 30 settembre 2019 torna in replica l’episodio La vampa d’agosto.

La prima volta che questa puntata è andata in onda era nel 2008 e gli ascolti l’avevano premiata con quasi 10 milioni di telespettatori, una cifra strabiliante per Montalbano (e la Rai).

Come ogni episodio che riguarda Montalbano, anche La vampa d’agosto è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Sellerio: è il decimo libro che vede protagonista Salvo Montalbano.

A partire dalle ore 21:25, Luca Zingaretti tornerà in casa Rai con l’episodio “La vampa d’agosto”.

Vediamo di cosa parla La vampa d’agosto e chi ci sarà nel cast dell’episodio.

Montalbano La vampa d’agosto, di cosa parla la puntata

L’estate torrida in Sicilia. Nel cuore d’agosto, il Commissario Montalbano si sta godendo una giornata di relax a Montereale Marina, a pranzo in una bella villetta sul mare presa in affitto per le ferire da Augello.

Durante il pranzo, la quiete del posto viene scombussolata dalla scomparsa improvvisa del piccolo Salvo (figlio di Mimì). Partono le immediate ricerche e il bambino viene ritrovato in un cunicolo in giardino, in compagnia di una macabra sorpresa: proprio in un appartamento di quella stradina giace in un baule il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa sei anni prima.

Partono le indagini e Montalbano viene affiancato dalla sorella gemella della vittima, la bella Adriana. Quest’ultima decide di utilizzare il suo fascino per sedurre il commissario e lasciarsi spifferare tutte le notizie sul caso. L’intento di Adriana è di scoprire chi ha ucciso la sorella e di conseguenza vendicarsi con le proprie mani.

La trama e il finale de La vampa d’agosto di Montalbano

Montalbano La vampa d’agosto, il cast della puntata in replica

Nel cast della puntata La vampa d’agosto vediamo come sempre Luca Zingaretti interpretare il commissario Montalbano.

Al suo fianco, oltre al fedelissimo Mimì Augello interpretato da Cesare Bocci, avremo anche Serena Rossi che interpreta le due sorelle Rina e Adriana Morreale.

Ancora, vedremo Gaetano Aronica che interpreta Lozupone e Vincenzo Peluso che interpreta il Geometra Spitaleri.

Montalbano La vampa d’agosto, dove vedere in tv e in streaming la puntata

Ma dove vedere La vampa d’agosto, la puntata in replica di Montalbano? Lunedì 30 settembre continua il filone delle repliche della Rai che propone in prima serata, ore 21:25, anche questo episodio.

Tutto quello che dovrete fare è sintonizzarvi al tasto uno del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la puntata in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.