Montalbano, La vampa d’agosto: trama e il finale della puntata

Il Commissario Montalbano torna in tv in replica con La vampa d’agosto, un episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri nel 2006 (il decimo libro con protagonista l’amato commissario siciliano).

In questa puntata, vediamo un cast speciale affiancare Luca Zingaretti in vacanza: Serena Rossi con un duplice ruolo, Gaetano Aronica che interpreta Lozupone e Vincenzo Peluso che interpreta il Geometra Spitaleri.

Di cosa parla La vampa d’agosto? Di seguito la trama della puntata e il suo finale.

Montalbano La vampa d’agosto, la trama della puntata

Il caldo d’agosto non è facile da sopportare, si tratta del mese più infuocato dell’estate e il Commissario Montalbano, costretto per lavoro in Sicilia, approfitta dell’opportunità concessagli da Mimì per prendersi una pausa.

Mimì, fidato braccio destro del Commissario, ha dovuto anticipare le ferie e ha preso in affitto con Beba e il piccolo Salvo una bella villetta sul mare a Montereale Marina, dove il caro Commissario si precipita per trascorrere qualche giornata all’insegna del relax.

Durante un pranzo in compagnia, il piccolo Salvo scompare all’improvviso e non si trova da nessuna parte. Montalbano lo ritrova in un giardino dove scopre in un baule il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa sei anni prima. Il Commissario avvia le indagini e incrocia la strada della bella Adriana, sorella gemella di Rina determinata più che mai a scoprire cos’è successo.

Pare che Rina sia stata violentata e poi uccisa. Adriana, per scavare affondo, si avvicina pericolosamente a Montalbano utilizzando la propria bellezza per sedurlo e scucirgli informazioni di bocca.

Montalbano, come finisce La vampa d’agosto

Attenzione: spoiler!

Il commissario vuole scoprire chi ha ucciso quella povera ragazza, ma Adriana sarà una forte distrazione e si lascerà ammaliare, facendo il suo gioco.

Grazie ad Adriana, Montalbano scopre che la giovane Rina era stata molestata da Spitaleri, il geometra che aveva già propinato un alibi al commissario.

Le indagini continuano e Montalbano confessa ad Adriana i suoi sospetti nei confronti di Spitaleri. Sarà proprio lei a organizzare il suo assassinio, per vendicarsi della sorella violentata e uccisa.

L’omicidio d Spitaleri sarà sulla coscienza di Montalbano, che si assume la responsabilità definendo l’azione come “legittima difesa”.

Montalbano vi aspetta con La vampa d’agosto su Rai 1 lunedì 30 settembre 2019 alle ore 21:25.