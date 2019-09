Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 30 settembre 2019 su Rai 3

Torna l’appuntamento in prima serata su Rai 3 con Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona.

Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2009 sempre di domenica fino al 2013, dopodiché è stato spostato al lunedì anche nel 2019.

Di fatto, Presa Diretta torna questo lunedì 30 settembre 2019 in prima serata su Rai 3.

Di seguito le anticipazioni della puntata in onda stasera.

Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera

La puntata di questa sera di Presa Diretta parla del vizio peggiore degli italiani: oltre 1 milione e mezzo di giocatori a rischio nel nostro paese. Slotmachine, gratta e vinci, lotto e lotterie, scommesse sportive e bingo.

La puntata inizia con l’inchiesta “Vizio di stato” entrando nel mondo del gioco d’azzardo. Sapete quanto guadagna lo stato su un giro d’affari da 107 miliardi di euro annui? 10,3. Il viaggio intrapreso dal programma condotto da Iacona non riguarda soltanto l’Italia, ma spazia anche tra Francia e Malta, analizzando il boom dei guadagni e come fanno gli algoritmi a decidere chi vince e chi prende.

A Presa Diretta si parla anche dei medici che denunciano il fenomeno in crescita della ludopatia, un’epidemia che nessuno racconta.

Presa Diretta, gli ospiti della puntata in onda il 30 settembre 2019

Ospiti di Iacona saranno il dottor Onofrio Casciani e la sua equipe che formano gli operatori sanitari ad affrontare la ludopatia.

E ancora vedremo Simona Neri, sindaco toscano da anni in giro per l’Italia per informare il cittadini dei rischi del gioco patologico.

Ospite da Presa Diretta anche Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia responsabile del report sui legami tra criminalità organizzata e gioco d’azzardo.

Inoltre sarà data la parola anche alla testimonianza dei cittadini di Tor Pignattara, a Roma, che hanno impedito l’apertura di una sala gioca aperta 24h nel loro quartiere.

La puntata poi farà spazio anche a “Futuro presente”, le inchieste dedicate al mondo che verrà con protagonista Oslo senza auto. Oslo è la prima città al mondo aver aver deciso di volersi liberare di tutte le automobili.

Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 30 settembre 2019, in prima serata ore 21:45 su Rai 3.