Rambo 2 La vendetta: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, lunedì 30 settembre 2019, va in onda su Italia 1 in prima serata il film Rambo 2 La vendetta, un grande classico del cinema con Sylvester Stallone. La pellicola del 1985 è diretta da George Pan Cosmatos e rappresenta il seguito delle avventure riguardanti il celebre reduce dal Vietnam.

La sceneggiatura del film è scritta anche dallo stesso Stallone. Rambo 2 La vendetta va in onda stasera, 30 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Rambo 2 La vendetta: trama

John Rambo, protagonista del film, sopo essere stato condannato, si trova ai lavori forzati in un penitenziario. Dopo la condanna all’ergastolo, viene scarcerato grazie al colonnello Trautman per tornare nel nord del Vietnam per una nuova missione.

La missione di Rambo 2 la vendetta è quella di cercare delle prove fotografiche della presenza di prigionieri statunitensi in alcuni campi militari. Il personaggio di Sylvester Stallone accetta, con la speranza di ottenere in cambio la libertà.

Giunto in Vietnam, incontra Marshall Murdock, burocrate americano, comandante delle operazioni speciali e Co Bau, una ragazza vietnamita che collabora con l’America.

Lì Rambo trova un campo con tanti prigionieri, torturati dal nemico. Scopre inoltre che Murdock e il Pentagono vogliono abbandonare il soldato al suo destino, in modo che la verità ufficiale racconti di un Vietnam senza più prigionieri americani.

Rambo viene fatto prigioniero e torturato, ma riuscirà a liberarsi, dando così inizio alla sua vendetta.

Rambo 2: cast completo del film

Ecco il cast completo di Rambo 2, la pellicola del 1985 diretta da George Pan Cosmatos.

Sylvester Stallone: John Rambo

Richard Crenna: Samuel Trautman

Charles Napier: Marshall Murdock

Steven Berkoff: Ten. Col. Podovskij

Julia Nickson-Soul: Co-Bao

George Cheung: Ten. Tay

Andy Wood: Banks

Martin Kove: Ericson

Rambo 2 La vendetta: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film con Sylvester Stallone, stasera in onda su Italia 1 dalle 21.20.

Rambo 2 La vendetta: streaming

Come fare per vedere Rambo 2 in tv e in streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 30 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming