Stasera in tv 27 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 27 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 27 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Abel – Il figlio del vento

Questa sera su Rai 1 va in onda il film in prima visione Abel – Il figlio del vento, film del 2015 diretto da Gerardo Olivares.

Trama: L’amicizia e l’avventura sono gli ingredienti di una suggestiva pellicola con Jean Reno, ambientata sulle Alpi. Il dodicenne Lukas salva la vita di un aquilotto caduto dal nido e decide di allevarlo in gran segreto fino al giorno in cui potrà volare libero.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – Saving Mr Banks

Questa sera su Rai 2 va in onda il film della Disney Saving Mr Banks con Tom Hanks ed Emma Thompson.

Trama: Nel 1961 la scrittrice P.L. Travers (Emma Thompson) viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney (Tom Hanks) e discutere del di lui desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins, best seller mondiale pubblicato dalla Travers nel 1934. Contrariamente ad ogni aspettativa, Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non e’ disposta ad accettare alcun tipo di compromesso. Con molti conti in sospeso con il proprio passato, durante il suo soggiorno in California la Travers comincia a riflettere sull’infanzia vissuta in Australia a inizio secolo quando le difficolta’ vissute dalla sua famiglia, l’affetto del padre Goff (Colin Farrell) e la solarita’ della zia Ellie (Rachel Griffiths) hanno posto le basi per l’ispirazione dei personaggi di mister Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, P.J. realizza presto che il produttore ha i suoi buoni motivi personali per voler realizzare il film.

Trailer:



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob Revolutia

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un matrimonio da favola

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Un matrimonio da favola, una commedia con Esai Morales, Alessandra Martinez, Charlotte Ayanna, Valeria Andrews, Kuno Becker, Michael Irby, Rosanna DeSoto

Trama: Margarita, la bellissima. figlia di El Comandante leader indiscusso di un paese caraibico, e’ prossima alle nozze con Pineda, il vice del dittatore scelto per lei dal padre. Durante un viaggio in auto, Margarita investe – nel tentativo di schivare un maiale – un povero pescatore di nome Rogelio. Preoccupata per l’uomo, la ragazza lo assiste durante la sua lunga convalescenza e finisce con l’innamorarsene, nonostante l’enorme differenza di classi sociali che li separa. Nel frattempo, la stabilita’ del regime e’ seriamente minacciata da un caso di acque contaminate, tanto che molti pensano di lasciare l’isola mentre Pineda trama nell’ombra.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di CR4 – La repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti. Come ogni puntata, anche questa sera tanti ospiti in studio.

STASERA IN TV 27 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – La vita è bella

Su Canale 5 va in onda un grande classico con Roberto Benigni, La vita è bella.

Trama: Verso la fine degli anni Trenta in Toscana, due giovanottelli lasciano la campagna per trasferirsi in citta’. Guido, il piu’ vivace, vuole aprire una libreria nel centro storico, l’altro Ferruccio fa il tappezziere ma si diletta a scrivere versi comici e irriverenti. In attesa di realizzare le loro speranze, il primo trova lavoro come cameriere al Grand Hotel e il secondo si arrangia come commesso in un negozio di stoffe. Camminando, Guido si innamora di una maestrina, Dora, e, per conquistarla inventa l’impossibile. Le appare continuamente davanti, si traveste da ispettore di scuola, la rapisce con la Balilla. Ma Dora si deve sposare con un vecchio compagno di scuola, e tuttavia non e’ soddisfatta perche’ vede molto cambiato il carattere dell’uomo. Quando al Grand Hotel viene annunciato il matrimonio, Guido irrompe nella sala in groppa ad una puledro e porta via Dora. Si sposano ed hanno un bambino, Giosue’. Arrivano le leggi razziali, arriva la guerra.

GUIDA TV 27 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI – INGANNANDO LA MORTE

21:20 – Fred Claus – Un fratello sotto l’albero

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, una commedia con Vince Vaughn.

Trama: Santa Claus ha un fratello maggiore, Fred, che per tutta la vita ha dovuto sopportare il confronto con lui, niente popodimeno che Babbo Natale. Arrestato per essersi appropriato di beni che aveva il compito di requisire, viene affidato alla custodia del fratello, che pone come condizione il suo ritorno al Polo Nord e il suo impegno a partecipare all’attivita’ di famiglia.

PROGRAMMI TV 27 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Tutte le donne della mia vita

Su La7 va in onda il film Tutte le donne della mia vita, una commedia con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Ricky Tognazzi.

Questa sera su La 7 è in programmazione l'evento Gazzetta Sport Awards 2019

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda una replica del cooking show più amato d’Italia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – From Paris with Love

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film From Paris With love. Spari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak. Due agenti della Cia devono sgominare una banda di narcotrafficanti.

STASERA IN TV 27 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:35 – Wolverhampton – Man City (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda una partita complicata per il Manchester City sul campo del Wolverhampton che all’andata vinse all’Etihad.

SKY UNO

20:35 – Robbie Williams The Christmas Present

21:15 – The Robbie Williams Christmas Show

Questa sera su Sky Uno va in onda The Robbie Williams Christmas Show.

