Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, il film: trama, cast e streaming

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero è un film del 2007 perfetto per il clima natalizio. Italia 1, infatti, lo propone venerdì 27 dicembre 2019, in prima serata. Il film, diretto da David Dobkin, vede recitare nel cast diversi attori tra cui Vince Vaughn.

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, la trama

Tanto tempo fa, vi erano due fratelli: il minore dei due era un esempio di pura bontà al punto che divenne santo una volta adulto e la sua vita si allungò, scorrendo lentamente e invecchiando di conseguenza più lentamente. Lo status non vale soltanto per lui, ma anche per il resto della famiglia, come i genitori e il fratello maggiore. Mentre il bambino prodigio viene conosciuto come Santa Claus, suo fratello Fred si allontana da tutti, non sentendosi considerato come vorrebbe, e prende la sua strada.

Al tempo presente, quando è ambientato il film, vediamo che fine ha fatto Fred: un fannullone che campa con raggiri e cerca di segnare un colpo grosso. In difficoltà, Fred si rivolge al fratello chiedendogli dei soldi per aprire un’agenzia di scommesse. Suo fratello, stufo di essere sempre sfruttato, questa volta gli pone un ultimatum: gli darà i soldi se lo raggiungerà al Polo Nord per dare una mano per confezionare i regali di Natale.

Tra i due non scorre buon sangue, anche a causa dei favoritismi della madre che ha sempre stravisto per Claus. Arrivato al Polo Nord, Fred dovrà assistere all’arrivo dell’ispettore per la commissione per l’abolizione del Natale, mandato a controllare l’efficienza di Babbo Natale, degli elfi e della sua troupe a lavoro, intenzionato a far chiudere baracca a Claus.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, il cast

Chi vediamo nel cast di Fred Claus? Partiamo da Vince Vaughn che interpreta la pecora nera della famiglia, Frederick “Fred” Claus, mentre Paul Giamatti interpreta il perfetto Nick “Santa” Claus.

John Michael Higgins interpreta Willie, Kevin Spacey interpreta il temuto Ispettore Clyde, mentre Miranda Richardson interpreta Annette Claus,

Poi vediamo Rachel Weisz interpretare Wanda, Kathy Bates interpretare Mamma Claus, Trevor Peacock nelle vesti di Papà Claus, Ludacris invece è Dj Donnie, Elizabeth Banks è Charlene, Bobb’e J. Thompson è Samuel “Slam” Gibbons, Jeremy Swift è Bob e infine Jeffrey Dean Morgan interpreta il corteggiatore di Wanda.

Potrebbero interessarti CR4 – La repubblica delle donne 2019, le anticipazioni della quinta puntata su Rete 4 Saving Mr Banks: trama, cast e streaming del film Disney La vita è bella: tutte le frasi più belle e gli aforismi del film premio Oscar

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Fred Claus – Un fratello sotto l’albero? Il film va in onda venerdì 27 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:20. Chi vuole seguire il film può sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutti i contenuti Mediaset. Tutto ciò che dovete fare è accedere o registrarvi alla piattaforma e poi visualizzare i contenuti tramite pc, smartphone e tablet.