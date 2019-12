CR4 – La repubblica delle donne 2019, le anticipazioni della quinta puntata su Rete 4

Piero Chiambretti non si ferma neanche a Natale. CR4 – La repubblica delle donne arriva con una nuova puntata in prima serata su Rete 4, con tanti nuovi ospiti pronti ad animare anche la questa quinta puntata.

Slittato da mercoledì per via della programmazione natalizia, CR4 – La repubblica delle donne questa settimana va in onda di venerdì, 27 dicembre 2019, alle ore 21:25.

Di seguito, le anticipazioni della quinta puntata di CR4 – La repubblica delle donne.

CR4 – La repubblica delle donne, gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera si riconferma tra gli ospiti Cristiano Malgioglio, con il suo look strass-piumato ne combinerà di cotte e di crude. Special Guest della serata sarà invece Drusilla Foer.

Si discuterà poi della dichiarazione rilasciata da Klaudia Pepa, un volto conosciuto nel mondo della tv poiché ha partecipato al talent di Maria De Filippi (Amici). La ragazza avrebbe dichiarato di avere un feeling speciale con Chiambretti.

“Lui appena mi ha visto ballare mi ha detto: ‘Ti trasformo in una Trilli’ (la fatina di Peter Pan). All’inizio mi sono sentita un po’ strana perché mi sono vista tutta bianca con gli occhi neri. Mi sono guardata e mi sono chiesta: ‘Chi sono?’. A volte, mi sento Trilly, altre un Cigno Nero.

Adesso ho trovato il mio personaggio“, ha svelato la ballerina di Cr4.

Ad accompagnare Chiambretti nel corso della serata saranno Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Vittorio Feltri, Alfonso Signorini con le Ministre Valeria Marii, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo, Francesca Barra e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

Non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante, l’ironia di Katia Follesa e Rosalia Porcaro e le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” della sigla. A completare il cast, il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.

CR4 – La repubblica delle donne vi aspetta da venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 21:25 su Rete 4.