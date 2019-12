Saving Mr Banks, il film Disney su di Mary Poppins: trama, cast e streaming

Vi siete mai chiesti com’è nata Mary Poppins? E come ha fatto Walt Disney ad appropriarsi dei diritti per la realizzazione del film? Saving Mr Banks è un film del 2013 che tratta esattamente questa tematica, andando alla scoperta della scrittrice Pamela Lyndoon Travers, colei che ha dato vita al celebre personaggi di Mary Poppins.

In casa Disney i sogni non hanno mai fine e la figura di Mary Poppins nell’immaginario collettivo ha sempre dato l’idea d’incarnare il sogno, rendere possibile l’impossibile.

Walt Disney è riuscito ad appropriarsi dei diritti di questo romanzo dopo vent’anni di costanti corteggiamenti.

Nel film vediamo attori importanti, come Tom Hanks che interpreta Walt Disney. Di seguito, vediamo la trama, il cast e lo streaming di Saving Mr Banks.

Saving Mr Banks, la trama del film

Saving Mr Banks, ma chi era Mr Banks? Il film della Disney racconta eventi accaduti tra passato e presente, ma la storia principale avviene nel 1961, quando Walt Disney in due settimane riuscì finalmente a convincere Pamela Travers a vendere alla sua casa di produzione i diritti cinematografici per realizzare il film di Mary Poppins.

Parallelamente, la storia che racconta il film avviene tramite flashback e narra cosa ha portato la scrittrice a cambiare il suo nome: all’anagrafe era Helen Lyndon Goff, ma poi è diventata Pamela Lyndon Travers.

Il film, inoltre, spiega perché Pamela fosse così legata al personaggio di Mary Poppins e perché fosse così restia a venderne i diritti alla Disney. La storia, ambientata a Londra nel 1961, racconta di Walt Disney, impegnato a corteggiare l’autrice di Mary Poppins da ormai vent’anni. Walt aveva promesso alle sue figlie che avrebbe realizzato un film sull’amata tata inglese ma ,a Travers si è dimostrata sin da subito una donna ostinata e spigolosa, sempre pronta a rifiutare, temendo che il suo personaggio venisse snaturato da cartoni animati e canzoni per bambini.

Ma anche Pamela ha conosciuto il crollo dell’editoria e, non pubblicando più libri da un po’ di tempo, decide di accettare la proposta di Disney e si reca in America.

Saving Mr Banks, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Walt Disney, colui che ha dato vita alla casa di produzione più amata da grandi e bambini, che è interpretato in Saving Mr Banks da Tom Hanks.

Al suo fianco, a interpretare la spigolosa Pamela Travers è l’attrice premio Oscar Emma Thompson.

E poi nel film vediamo anche Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwartzman, Ruth Wilson, Rachel Griffiths, B.J. Novak, Bradley Whitford, Kathy Baker, Victoria Summer, Dendrie Taylor, Ronan Vibert.

