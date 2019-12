Abel Il figlio del vento: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2019, va in onda su Rai 1 il film Abel Il figlio del vento, pellicola del 2015 che racconta una vera e potete storia d’amicizia. Un film per tutta la famiglia adatto a questo periodo di feste natalizie. La regia è affidata a Gerardo Olivares e Otmar Penker. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Abel Il figlio del vento è trasmesso in prima visione su Rai 1 stasera dalle 21.25. Nel cast troviamo l’ex protagonista de Il commissario Rex Tobias Moretti e l’attore francese Jean Reno.

Abel Il figlio del vento: la trama del film

Il film è diretto da Gerardo Olivares e Otmar Penker e ha avuto un grande successo di critica e di pubblico. Elemento peculiare e spettacolare dell’opera è sicuramente la fotografia, con gli spettacolari paesaggi che vengono mostrati: dal Parco nazionale Alti Tauri e Defereggen (Austria) alla Valle Aurina sulle Dolomiti d’Ampezzo, la natura è protagonista in tutta la sua bellezza.

Veniamo alla trama. Lukas, un piccolo orfano, ritrova un aquilotto. Il volatile è stato scacciato dal nido dal fratello più forte, come spesso accade per via della selezione naturale. Il piccolo animale sarebbe destinato a morte certa, se non avesse trovato Lukas disposto a prendersi cura di lui.

Tra i due si crea una sintonia speciale, visto che l’aquilotto vedrà nel ragazzino un vero e proprio amico, che come lui deve fare i conti il rifiuto e l’abbandono, dato che Lukas ha un rapporto molto difficile con suo padre.

Per questo il ragazzo cercherà di tenere nascosto il rapace, anche grazie all’aiuto di Danzer, un saggio guardaboschi. L’uomo non si è mai ripreso dalla morte della moglie, scomparsa cercando di salvare il figlio da un incendio.

Danzer sembra vedere in Lukas la causa di quella tragica perdita e, d’altra parte, lo stesso ragazzo non smette mai di sentirsi in colpa per questo. L’arrivo dell’aquilotto permetterà di ritrovare la serenità perduta.

Abel Il figlio del vento, il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo film, a cominciare dal francese Jean Reno. Ecco il cast completo:

Jean Reno: Danzer

Tobias Moretti: Keller

Manuel Camacho: Lukas

Eva Kuen: Maria

Abel Il figlio del vento, il trailer

Ecco il trailer italiano del film, stasera in onda in prima serata su Rai 1.

Abel – Il figlio del vento, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Abel Il figlio del vento? Il film va in onda venerdì 27 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21:20. Chi vuole seguire il film può sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a Rai Play, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutti i contenuti Rai. Tutto ciò che dovete fare è accedere o registrarvi alla piattaforma e poi visualizzare i contenuti tramite pc, smartphone e tablet.