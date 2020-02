Stasera in tv 26 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 26 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 26 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non c’è campo

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Non c’è campo, ironica commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi.

Trama: Un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, deve rinunciare a Internet per una settimana.

Il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il cacciatore 2

Questa sera su Rai 2 va in onda la seconda puntata de Il cacciatore 2, seconda stagione della fiction crime che prende ispirazione dal romanzo autobiografico del magistrato Alfonso Sabella Il cacciatore di mafiosi con protagonista Francesco Montanari.

Trama: Le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente quando Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato e lo fa pedinare, nella speranza che li porti al suo boss.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, la storica trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di CR4 La repubblica delle, il programma di Piero Chiambretti con tanti nuovi ospiti.

STASERA IN TV 26 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 stasera torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario, il programma di Gerry Scotti.

GUIDA TV 26 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Alice in Wonderland

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Alice in Wonderland, celebre pellicola per la regia di Tim Burton.

Trama: Alice ha diciannove anni e le viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante quanto ottuso. Alice non ricorda più le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, ma ecco che di nuovo vede il coniglio e ripiomba nella tana magica.

Trailer:

PROGRAMMI TV 26 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata del documentario Atlantide.

PROGRAMMI TV 26 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 111 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova puntata in prima visione di Italia’s Got Talent: chi riuscirà a convincere i giudici?

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La rivincita delle sfigate

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La rivincita delle sfigate, con Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever.

Trama: Due amiche, alla vigilia del diploma di scuola superiore, si rendono conto che avrebbero dovuto faticare meno e godersi di più la vita. Determinate a non essere diverse dai loro coetanei, cercano di recuperare quattro anni di divertimento nel corso di una sola notte.

Trailer:

STASERA IN TV 26 FEBBRAIO 2020: SKY UNO

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 25

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 18

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Italia’s Got Talent: chi riuscirà a convincere i giudici?

