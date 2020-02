Non c’è campo, il film di Federico Moccia: trama, cast, trailer e streaming

Federico Moccia è conosciuto in primis come scrittore (chi potrebbe mai dimenticare Tre metri sopra il cielo o Amore 14?), ma anche come regista. Nel 2017 ha diretto Non c’è campo, una commedia con protagonista Vanessa Incontrada ma, prima di allora, ha già diretto altre pellicole come Palla al centro (la sua opera prima), Scusa ma ti chiamo amore (tratto dal suo romanzo) e Universitari – Molto più che amici.

Distribuito da Koch Media, Non c’è campo arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 26 febbraio 2020.

Di seguito, ecco tutto quello che c’è da sapere: trama, cast, streaming e trailer del film.

Non c’è campo, il film: la trama

È l’anno della maturità e Laura per la sua classe ha voluto organizzare una gita un po’ insolita: porterà i ragazzi i Salento, precisamente a Scarrano, per partecipare a un laboratorio con l’artista Gualtiero Martelli.

Quando arrivano sul posto, Laura verrà a conoscenza di un’amara sorpresa: nel piccolo borgo del Salento non c’è campo da nessuna parte, una vera e propria tragedia per tutti gli studenti che invece con il cellulare praticamente vivono, così abituati a essere perennemente presenti via social con i loro smartphone da entrare profondamente in crisi.

Come si evolverà questa gita scolastica?

Non c’è campo di Federico Moccia: il cast del film

Chi vediamo nel cast del film Non c’è campo? La protagonista, Laura Basile, è interpretata da Vanessa Incontrada, un’attrice conosciuta e stimata dal pubblico italiano che di recente ha lavorato con il film L’amore, Il Sole e le altre stelle e Come una madre, una miniserie che ha ottenuto un forte gradimento in termini d’ascolti.

Il lavoro di Vanessa Incontrada è riconosciuto prettamente in tv, sia come attrice che come conduttrice: quest’anno, la Incontrada ha condotto – insieme a Gigi D’Alessio – il programma 20 anni che siamo italiani, è stata giudice di Dance Dance Dance su FoxLife e sarà giudice di Amici di Maria De Filippi.

Al suo fianco, in questo film vediamo Claudia Potenza che interpreta Alessandra Cenci, Gianmarco Tognazzi che interpreta Andrea Basile, Corrado Fortuna che interpreta Gualtiero martelli e Neva Leoni che interpreta Carlotta.

E ancora vediamo Leonardo Pazzagli che interpreta Claudio Foschi, Eleonora Gaggero che interpreta Virginia, Federico Cesari che interpreta Massimo, Beatrice Arnera che interpreta Flavia Giuliani, Marco Todisco che interpreta Stefano Marinelli e Mirko Trovato che interpreta Francesco Lamberti.

Il cast del film Non c’è campo

Non c’è campo, il trailer del film

Non c’è campo è una commedia del 2017, dura 90 minuti e alla sceneggiatura vede firme come Chiara Bertini, Francesca Cucci e lo stesso Federico Moccia, che dirige anche. Di seguito, ecco il trailer del film:

Non c’è campo, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere in tv il film Non c’è campo? La pellicola torna su Rai 1 mercoledì 26 febbraio 2020, dalle ore 21:25 in prima serata.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1.

Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay.

RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.