Non c’è campo, la location del film: la commedia è stata girata a Scorrano, nel Salento

Federico Moccia ha scelto un posto nel Salento per ambientare una delle sue ultime commedie al cinema. Non c’è campo, uscito nel 2017, porta in gita un gruppo di studenti arrivati ormai alla maturità.

La professoressa Laura ha scelto come meta Scorrano, nel cuore salentino, come ultima esperienza scolastica per la sua classe di studenti senza sapere, però, che il posto è totalmente isolato: non prende neppure una tacca per il cellulare, come faranno gli studenti a sopravvivere?

Tutto quello che c’è da sapere su Non c’è campo, il film di Federico Moccia

Non c’è campo, la location del film: Scorrano, ecco dove si trova

Federico Moccia ha scelto la soleggiata Puglia per ambientare la sua commedia Non c’è campo, precisamente in uno dei borghi più belli e suggestivi del Salento, Scorrano.

Il paese, in provincia di Lecce, si trova all’estremità del tacco dell’Italia e attira tantissimi turisti ogni anno, non soltanto italiani, in particolare per la festa locale di Santa Domenica, patrona del paesino, che cade ogni anno a luglio. Grazie a questa festa locale, alla città è stato riconosciuto il titolo di capitale mondiale delle luminarie, poiché è interamente tappezzata di elaborate luci e spettacoli musicali che durano ben cinque giorni.

Il nome, secondo la tradizione, deriva dal console romano Marco Emilio Scauro, che fondò la città dopo la conquista romana del Salento. Altri voci invece dicono che la città fu assegnata a un tale Scurra, un veterano romano, il quale diede il suo nome al paesello.

Il cast del film Non c’è campo

Potrebbero interessarti Non c’è campo, il film di Federico Moccia: trama, cast, trailer e streaming Non c’è campo, il cast del film di Federico Moccia: attori e personaggi Il cacciatore 2: la trama della seconda puntata

Scorrano non è neanche tanto lontano dal mare, soltanto a una ventina di chilometri è possibile raggiungere l’Adriatico, dall’altro versante anche il Mar Ionio. Tra le località balneari più vicine e raggiungibili spunta Santa Cesarea Terme, dove i turisti troveranno un mare incantevole ad accoglierli.

Non c’è campo vi aspetta con le meravigliose terre del Salento in prima serata, mercoledì 26 febbraio 2020, su Rai 1.