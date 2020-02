Non c’è campo, il cast del film di Federico Moccia: attori e personaggi

Non c’è campo è una commedia del 2017 diretta da Federico Moccia, l’autore di Tre metri sopra il cielo, e racconta la storia di una classe di studenti, giunti all’anno della maturità, che partono per una gita scolastica verso il cuore della Puglia.

Ad accoglierli è la piccola cittadina di Scorrano, dove purtroppo non prende il cellulare. Una vera e propria tragedia per ragazzi appena diciottenni con una forte dipendenza social. Come reagiranno i ragazzi e come arginerà la questione la professoressa Laura, che li ha trascinati fin lì per un laboratorio artistico?

Tutto quello che c’è da sapere su Non c’è campo, il film di Federico Moccia

Di seguito, vediamo quali sono i personaggi e gli attori del film.

Non c’è campo, il cast del film: Vanessa Incontrada

La protagonista, la professoressa Laura Basile, è interpretata da Vanessa Incontrada, un’attrice conosciuta e stimata dal pubblico italiano che di recente ha lavorato con il film L’amore, Il Sole e le altre stelle e Come una madre, una miniserie che ha ottenuto un forte gradimento in termini d’ascolti.

Non tutti, però, sembrano aver apprezzato il suo impegno recente in tv: una lettrice di NuovoTv ha scritto alla rubrica di Cecchi Paone lamentandosi del suo ruolo nella fiction Come una madre: “Non mi ha convinto l’ultimo ruolo di Vanessa Incontrada nella fiction Come una madre […] nelle sue ultime serie tv, Vanessa ha interpretato sempre il ruolo della madre in difficoltà. Possibile che sia questo l’unico filone in cui riesce a recitare o nel quale viene coinvolta?”.

E cosa avrà risposto invece Alessandro Cecchi Paone?

Esistono attori che non vogliono o non possono sottrarsi fino in fondo alla propria personalità e che, dunque, finiscono per interpretare ruoli sempre simili. E’ evidentemente questo il caso della bella Vanessa, la cui femminilità prevale sui diversi registri possibili, specializzandosi quindi in ruoli di compagna, moglie o mamma.

Il lavoro di Vanessa Incontrada è riconosciuto prettamente in tv, sia come attrice che come conduttrice: quest’anno, la Incontrada ha condotto – insieme a Gigi D’Alessio – il programma 20 anni che siamo italiani, è stata giudice di Dance Dance Dance su FoxLife e sarà giudice di Amici di Maria De Filippi.

Non c’è campo, il cast del film

Al suo fianco, in questo film vediamo Claudia Potenza, attore conosciuto per film come Era d’estate, Si muore tutti democristiani, mentre in tv è comparso ne La compagnia del cigno, che interpreta Alessandra Cenci.

Gianmarco Tognazzi, che ha bazzicato moltissimo nel mondo del cinema (A casa tutti bene, Se mi vuoi bene, Sono solo fantasmi, Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine) qui interpreta Andrea Basile.

Poi vediamo Corrado Fortuna che interpreta Gualtiero martelli e Neva Leoni che interpreta Carlotta.

E ancora vediamo Leonardo Pazzagli che interpreta Claudio Foschi, Eleonora Gaggero che interpreta Virginia, Federico Cesari che interpreta Massimo, Beatrice Arnera che interpreta Flavia Giuliani, Marco Todisco che interpreta Stefano Marinelli e Mirko Trovato che interpreta Francesco Lamberti.

Infine abbiamo Serena Iansiti che intepreta Giorgia, Marzia Ubaldi che interpreta Nonna Adele e infine il cameo di Edolie, che interpreta se stessa.

Non c’è campo vi aspetta con le meravigliose terre del Salento in prima serata, mercoledì 26 febbraio 2020, su Rai 1.