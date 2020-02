Alice in Wonderland: trama e cast

Questa sera, 26 febbraio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Alice in Wonderland, film del 2010 diretto da Tim Burton. Il film narra di eventi seguenti alle avventure vissute dalla ragazzina narrate nel romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Ritroviamo la protagonista quindi cresciuta, all’età di diciannove anni. Tra gli interpreti principali del film figurano Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Crispin Glover. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Alice in Wonderland: la trama

Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie anche se continua a fare sogni sulle esperienze vissute 14 anni prima. Dopo la morte dell’amato padre, la protagonista partecipa ad una festa il cui vero scopo è quello di farle avere la proposta di matrimonio del giovane lord inglese Hamish Ascot. Davanti a centinaia di persone che la fissano in attesa della sua risposta, Alice scappa e insegue fin dentro al bosco Bianconiglio. Ad un tratto vede il Bianconiglio gettarsi in una grande buca nel terreno ai piedi di un piccolo arbusto: incuriosita, vi si sporge perdendo l’equilibrio e finendoci dentro.

Alice si ritrova quindi in un’ampia stanza dove giungono delle voci. Per passare attraverso una piccola porta, è costretta a bere una fialetta con su scritto Bevimi che la fa rimpicciolire anche se, avendo dimenticato di prendere la chiave sul tavolino, deve momentaneamente ritornare grande mangiando un pezzo di torta con su scritto Mangiami. Uscita dalla minuscola porta, si ritrova in un giardino dove ci sono il Bianconiglio, il Ghiro, il Dodo, Pancopinco e Pincopanco che usano il termine Sottomondo per riferirsi al Paese delle Meraviglie e che parlano di Alice come di una salvatrice anche se alcuni di essi dubitano che si tratti della giusta Alice. Questo è solo l’inizio di un’altra incredibile avventura che Alice vivrà nel Paese delle Meraviglie.

Il finale del film (SPOILER)

Alla fine del film Alice decide di tornare a casa e di rifiutare la proposta di matrimonio di Hamish. Impressionato, il padre di quest’ultimo decide di prenderla come apprendista per la sua compagnia, alla ricerca di nuove rotte commerciali per la Cina. L’ultima scena vede Alice a bordo della nave, pronta a partire quando una farfalla blu le si posa sulla spalla: il Brucaliffo.

Cast

Di seguito il cast del film Alice in Wonderland in onda stasera su Italia 1:

Mia Wasikowska: Alice Kingsleigh

Johnny Depp: Tarrant Altocilindro / Il Cappellaio Matto

Helena Bonham Carter: Iracebeth / La Regina Rossa

Anne Hathaway: Mirana / La Regina Bianca

Crispin Glover: Ilosovic Stayne

Matt Lucas: Pincopanco e Pancopinco

Mairi Ella Challen: Alice a 6 anni

Marton Csokas: Charles Kingsleigh

Lindsay Duncan: Helen Kingsleigh

Jemma Powell: Margaret Kingsleigh

Tim Pigott-Smith: Lord Ascot

Geraldine James: Lady Ascot

Leo Bill: Hamish Ascot

John Hopkins: Lowell

Eleanor Tomlinson: Fiona Chataway

Eleanor Gecks: Faith Chataway

Frances de la Tour: Zia Imogene

Curiosità

La MPAA ha imposto la parental guidance (PG) per la visione del film Alice in Wonderland da parte del pubblico più giovane a causa della presenza di “inquietanti immagini, con situazioni di azione e violenza, per di più vi è un bruco che fuma”.