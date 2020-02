Stasera in tv 21 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 21 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 21 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – La Corrida

Questa sera su Rai 1 torna La Corrida, il programma dedicato ai simpaticissimi “dilettanti allo sbaraglio”ideato dagli indimenticati Corrado e Riccardo Mantoni e condotto da Carlo Conti. Tutto sarà come allora, il tempo delle esibizioni sarà scandito dall’immancabile semaforo rosso e, al segnale “verde”, si scatenerà il pubblico con i fischietti, pentole e campanacci, per esprimere il disappunto, oppure applaudendo. Come da tradizione, dal pubblico, ogni sera, verranno scelte la “valletta per una sera” e il “corpo di ballo” che, con l’aiuto del coreografo, si esibirà a fine puntata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor – Stagione 3

Questa sera su Rai 2 va in onda in priva visione il terzo episodio della terza stagione della serie tv di successo The Good Doctor.

Trama: La dottoressa Claire Brown si prepara ad affrontare il suo primo intervento, ma Melendez non è molto sicuro di affidarglielo.



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La proprietà non è più un furto

Questa sera su Rai 3 va in onda il film La proprietà non è più un furto, con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci.

Trama: Total (Flavio Bucci) è un giovane impiegato di banca allergico al denaro, figlio di un ex bancario integerrimo. Convertito al marxismo-mandrakismo, diventa ladro per ideologia, perseguitando ciò che per lui è il simbolo del capitalismo: un laido macellaio romano (Ugo Tognazzi) cliente della sua banca, che possiede una bella amante e tanto denaro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado.

STASERA IN TV 21 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

GUIDA TV 21 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Renegades – Commando d’assalto

Su Italia 1 questa sera va in onda in prima tv il film Renegades – Commando d’assalto, con Sullivan Stapleton e Charlie Bewley.

Trama: In Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano pero’ sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate… finché non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro, con cui ha una relazione, di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago.

Il trailer:

PROGRAMMI TV 21 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2020, programmi e film: Don Matteo, Mamma o papà, MasterChef Stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2020, programmi e film: Il cacciatore 2, Chi vuol essere milionario Stasera in tv martedì 18 febbraio 2020, programmi e film: Pechino Express, Al posto tuo, La pupa e il secchione

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, con la banda guidata da Diego Bianchi, in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 21 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda un nuovo appuntamento con Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Zero Zero Zero

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la nuova serie Zero Zero Zero, tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

SKY UNO

20:05 – MasterChef Magazine Prima TV

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata con il cooking show Best Bakery, alla scoperta delle migliori pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI