Renegades Commando d’assalto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 21 febbraio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Renegades Commando d’assalto, film del 2017 per la regia di Steven Quale. La pellicola, ispirata al film I guerrieri (1970), vede come protagonista Sullivan Stapleton.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Renegades Commando d’assalto film: trama

Un team di Navy Seals, formato da Matt Barsen assieme alla sua squadra, è in missione nei pressi di Sarajevo durante la guerra in Bosnia in ex-Jugoslavia. A dir loro, le doti fisiche vengono sprecate in una missione di pace, ma quando conoscono una cameriera locale cambia tutto. Sul fondo di un lago si trova un tesoro nascosto di origine francese sottratto dai nazisti, che doveva venire restituito alla fine della seconda guerra mondiale, ma i ribelli di Tito non lo vollero cedere. Così i Navy Seals entrano in azione.

Renegades Commando d’assalto film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sullivan Stapleton – Matt Barnes

– Matt Barnes Charlie Bewley – Stanton Baker

– Stanton Baker Sylvia Hoeks – Lara Simic

– Lara Simic Joshua Henry – Ben Moran

– Ben Moran Diarmaid Murtagh – Kurt Duffy

– Kurt Duffy Dimitri Leonidas – Jackson Porter

– Jackson Porter Clemens Schick – Dragoljub Petrovic

– Dragoljub Petrovic Ewen Bremner – Jim Rainey

– Jim Rainey J. K. Simmons – Jacob Levin

– Jacob Levin Slavko Sobin – il leader partigiano

Renegades Commando d’assalto film: trailer

Ecco il trailer del film:

Renegades Commando d’assalto film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Renegades Commando d’assalto in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 21 febbraio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming