Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 21 febbraio 2020

Torna stasera, 21 febbraio 2020, il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel cast anche Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. Come sempre tante novità e colpi di scena, con addirittura l’ingresso di tre nuove concorrenti. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? Ecco tutto quello che c’è sa sapere.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, il Grande Fratello Vip è ormai in onda con la tredicesima puntata.

In casa vediamo ancora Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese.

Chi è in nomination? Licia Nunez e Pago rischiano di lasciare la casa più spiata d’Italia, chi tra i due dovrà abbandonare il reality show?

In questa nuova puntata del GF Vip si parlerà degli ultimi episodi avvenuti all’interno dell casa, come la pace tra Antonella Elia e Patrick, che soltanto una settimana fa volevano tirarsi dietro i piatti e non solo le parole, e poi dell’incontro tra Clizia Incorvaia e i genitori di Paolo Ciavarro (gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro).

Poi si parlerà anche della discussione avvenuta tra Pago e Andrea Montovoli.

Appuntamento dunque stasera, 21 febbraio 2020, su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

