Salvo Veneziano, la moglie Giusy Merendino prende le distanze: “Non condivido quelle esternazioni”

Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello Vip dopo le sue dichiarazioni contro Elisa De Panicis e Paolo Di Benedetto. Parole gravi e inaccettabili, che hanno subito fatto il giro del web indignando molti utenti. Immediata la presa di posizione da parte del reality di Canale 5, che già nella serata di ieri, 13 gennaio 2020, ha annunciato con un comunicato l’espulsione del concorrente dalla gara.

Ospite di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, la moglie di Salvo Veneziano, Giusy Merendino, ha deciso di prendere le distanze dal marito e da quanto dichiarato all’interno della casa: “Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini pur non condividendone forma e contenuto, le esternazioni “colorite” di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello, mi portano a suggerire, stimolare una diversa interpretazione in quanto assicuro che l’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento ma tutt’altro! L’esatto contrario! Se così non fosse non sarei rimasta al suo fianco!

Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute. Quella è una dinamica di gruppo tipica quella della “competizione seduttiva” come gioco in gruppo; tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile! Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne. Pur essendo consapevole che il Grande Fratello un programma con un ‘elevata esposizione mediatica ricordo a tutti che è un gioco, questo dovrebbe rimanere”.

La moglie di Salvo Veneziano ha poi aggiunto: “Io non condivido quello che ha detto mio marito. Diciamo che è anche vero che vorrei specificare chi è mio marito. Lui è amico delle donne, non lo riconosco in quello che dice. Non lo giustifico e infatti voglio chiedere scusa ancora a nome suo. Lui ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore”.

Per chi si fosse perso qualche passaggio della polemica, ricordiamo quali sono state le frasi incriminate dette al Grande Fratello Vip da Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis: “Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Tutti i concorrenti del Grande Fratelli Vip 2020

