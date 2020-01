Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano è stato squalificato: deve lasciare la casa

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Il provvedimento è stato preso in seguito ad alcune dure espressioni del concorrente che avrebbero violato le regole e lo spirito del programma stesso.

A dare la conferma è stata proprio Mediaset via comunicato (e via social).

“Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”, è quanto si legge dagli account social di Mediaset.

“Con quel culetto quella si merita due schiaffi, è da scannare”: la frase shock di Salvo del GF Vip

La squalifica di Salvo Veneziano comporta non soltanto l’abbandono immediato della casa e del gioco, ma anche lo stop al televoto, poiché annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il voto tramite sms nella sessione annullata saranno rimborsati.

Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip, ma cos’è successo?

Ma cos’è successo esattamente? Salvo avrebbe mosso commenti volgari nei confronti di Elisa De Panicis. “Io, se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, quella tutta trasparente, con ‘sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, la dichiarazione shock di Salvo agli altri inquilini della casa non è passata inosservata. Non contento, Veneziano ha terminato dicendo: “Da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute”.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Il pubblico, indignato, ha fatto partire una lunga polemica sui social che ha trovato presto riscontro anche nel salotto di Barbara D’Urso, dov’è spuntata la moglie di Salvo, Giusy Merendino, la quale avrebbe tentato di minimizzare – invano – i commenti del marito.

La moglie di Salvo (Giusy Merendino), ospite questo pomeriggio da Barbara D’Urso negli studi di Pomeriggio 5, ha cercato di contenere il danno. “Mio marito non è la persona che viene descritta in questo momento. E’ una persona con la quale vivo da più di 20 anni, è il padre dei miei figli, e chi meglio di me può conoscerlo? E’ amico delle donne, non lo riconosco in quello che dice, non lo giustifico, assolutamente. Anzi, chiedo scusa io in primis a nome suo, se queste sue affermazioni hanno appunto urtato la sensibilità, com’è giusto che sia…”.

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 14 gennaio 2020 su La7

Giuseppina, moglie di Salvo Veneziano, si scusa per le frasi CHOC del marito al GF Vip #pomeriggio5 pic.twitter.com/k799UdZycc — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 13 gennaio 2020